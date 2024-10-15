В сети появилось три простых и вкусных рецепта 90-х о которых давно уже все забыли

Как часто мы вспоминаем какие-нибудь блюда из детства, которые умела готовить только бабушка, или которые можно было отведать только, например, в школьной столовой. Но зачем ностальгировать, если можно приготовить эти блюда в любой момент? И если вы не помните рецепт, то вот Интернет помнит все. Мы нашли три рецепта родом из прошлого, о которых точно вспомнит большинство родившихся в 80-х или 90-х годах.

Студенческий суп

И первый рецепт – это суп, который тогда называли Студенческим. Для его приготовления понадобится картофель, сосиски, плавленый сырок, лук и морковь. Овощи и сосиски нужно нарезать мелкими кубиками или кусочками, а творожок потереть на терке. Зажарки для такого супа обычно не делали. Варили сначала картошку, потом добавляли другие овощи, за 15 минут до готовности — сосиски, и когда суп уже почти готов к нему добавляли плавленый сыр.

Пассажирский салат

Второе блюдо – это салат, или оно еще может выступать закуской. Для приготовления салата вам понадобится говяжья печень, соленые огурцы, лук и сметана или майонез для заправки. Печень нужно нарезать длинными ломтиками и обжарить вместе с луком на растительном масле. Затем добавить в салат соленые огурцы и заправить майонезом или сметаной.

Картофель с тушенкой

И третье блюдо, по-настоящему сытное и может выступить полноценным ужином. Чтобы приготовить такое блюдо, достаточно будет всего три ингредиента: картофель, тушенка и лук. Разрезаем почищенный картофель на ломтики и добавляем в кипящую воду. Туда же добавляем мелко нарезанный лук и банку тушенки. Воды нужно добавить совсем немного, так чтобы блюдо не пригорело, но и при этом не походило на суп. Готовим до тех пор, пока не будет готов картофель.