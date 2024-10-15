В мережі з’явилося три простих рецепти з 80-х про які давно вже всі забули

Як часто ми згадуємо якісь страви з дитинства, які вміла готувати лише бабуся, або які можна було скуштувати лише, наприклад, у шкільній їдальні. Але для чого ностальгувати, якщо можна приготувати ці страви у будь-який момент. І якщо ви не пам’ятаєте рецепта, то от Інтернет пам’ятає все. Ми знайшли три рецепти родом з минулого, про які точно згадає більшість, хто народився у 80-х, чи 90-х роках.

Студентський суп

І перший рецепт — це суп, який тоді називали Студентським. Для його приготування знадобиться картопля, сосиски, плавлений сирок, цибуля та морква. Овочі та сосиски потрібно нарізати дрібними кубиками або шматочками, а сирок потерти на терці. Засмажку для такого супу зазвичай не робили. Варили спочатку картоплю, потім додавали інші овочі, за 15 хвилин до готовності — сосиски й коли суп вже майже був готовий до нього додавали плавлений сир.

Пасажирський салат

Друга страва — це салат, або вона ще може виступати закускою. Для приготування салату вам знадобиться яловича печінка, солоні огірки, цибуля та сметана або майонез для заправки. Печінку потрібно нарізати довгими скибками та обсмажити разом з цибулею на олії. Потім додати до салату солоні огірки й заправити майонезом або сметаною.

Картопля з тушонкою

І третя страва, по-справжньому ситна й може виступити повноцінною вечерею. Щоб приготувати таку страву достатньо буде всього три інгредієнти: картопля, тушонка та цибуля. Розрізаємо почищену картоплю на скибки та додаємо у киплячу воду. Туди ж додаємо дрібно нарізану цибулю і банку тушонки. Води потрібно додати зовсім трохи, так щоб страва не пригоріла, але й при цьому не була схожою на суп. Готуємо доти, доки не буде готовою картопля.