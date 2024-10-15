Середня зарплата веде до копійчаної пенсії: як пенсійна реформа вдарила по «новоспечених» пенсіонерах

Пенсійна реформа 2017 року значно знизила шанси українців на достойну пенсію. Згідно із прийнятими в межах цієї реформи змінами громадяни України, що зараз отримують середню зарплатню у сумі 18,8 тис. грн, зможуть претендувати на пенсію у розмірі лише 4,7 тис. грн. Решта ж українців також тепер можуть розраховувати лише на дві третини обіцяної їм раніше пенсії.

Пенсія українцям за чинним законодавством нараховується за сталою схемою. За кожен рік стажу громадянин отримує 1% від своєї розрахункової зарплатні, який може відкласти на пенсію. Та всі ми знаємо, що розрахункова заробітна плата зазвичай значно менша за реальну. Не кажучи вже про те, що чимало українців оформляється на роботу за мінімалку, а решту платні отримують «у конверті».

Крім того до формули розрахунку пенсії входить заробіток лише за останні 3 роки. А 3 роки тому, як всі ми знаємо, середня зарплатня українців була значно меншою, ніж зараз.

Таким чином працівник, що саме зібрався на пенсію із 35-річним стажем та доходом близько 18,8 тис. грн, отримуватиме пенсію у сумі 4745 грн. Це трохи більше чверті його актуальної зарплатні. Тоді як за загальноприйнятими мірками пенсія не повинна складати менше 40% від заробітної плати майбутнього пенсіонера.

Тим часом українцям, які вже знаходяться на заслуженому відпочинку та отримують середню пенсію, за останні 3 місяці виплати збільшили трохи більше, ніж на 1%, до 5816 грн. Загалом же з початку повномасштабної війни середня пенсія в Україні зросла з 3991 грн до 5816 грн, тобто на 45,7%. Таким чином уряд перекрив інфляцію, яка за цей період сягнула 35,5%.

Мінімальна ж пенсія за останні майже 3 роки також зросла. У січні 2022-го вона становила 1934 грн, а зараз – 2361 грн. Тобто збільшення мінімалки становило близько 22%, які навіть не покрили інфляцію.