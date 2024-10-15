Нафтогаз України запропонував українцям відмовитись від платіжок: як ще дізнатися, скільки платити за газ

Головний газопостачальник України компанія Нафтогаз запропонувала своїм клієнтам відмовитися від паперових квитанцій. Загалом така можливість у споживачів з’явилася вже давно, однак у Нафтогазі вирішили нагадати про цю опцію та наголосити на її перевагах.

У компанії зазначили, що відмова від паперових документів є популярною тенденцією. Зараз низка великих світових компаній відмовляється від паперової документації з екологічних міркуваннь. І це цілком логічно, адже таким чином значно знижується споживання паперу та електроенергії, необхідної для друку.

Як альтернативу для паперових квитанцій Нафтогаз пропонує своїм клієнтам користуватися для перевірки рахунку цифровими сервісами. Адже онлайн-квитанції несуть у собі ту ж саму інформацію, що й паперові. До того ж вони завжди у вільному доступі на онлайн-ресурсах Нафтогазу, тоді як паперові у будь-який момент можуть загубитися чи просто не прийти.

Переглянути електронну квитанцію за газ можна:

в особистому кабінеті клієнта на порталі my.gas.ua;

в чатботах у Viber та Telegram;

на електронній пошті.

Та далеко не всім споживачам до вподоби ідея переходу на електронні квитанції. Особливо це стосується старшого покоління, адже не всі пенсіонери мають комп’ютери чи смартфони, не кажучи вже про доступ до інтернету. Тож для них паперові квитанції залишаються єдиним джерелом інформації про стан власних рахунків.

Таким клієнтам Нафтогаз регулярно надсилає квитанції поштою. Зазвичай платіжки приходять щомісяця після 20-го числа. З електронною ж платіжкою можна ознайомитися значно раніше. На порталі та в чат-ботах Нафтогазу вона доступна вже з 10-го числа кожного місяця.

У компанії також нагадали, що в деяких випадках паперова квитанція може взагалі не приходити. Наприклад не надсилають квитанції споживачам що заплатили за газ до 12-го числа. В такому випадку надсилати платіжку просто недоцільно, адже рахунок за газ вже оплачений наперед.