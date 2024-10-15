Фатальна звичка українських водіїв: що категорично заборонено робити за кермом

Більшості українських водіїв притаманна згубна звичка триматися за важіль перемикання передач під час керування автівкою. Такий «грішок» можна часто помітити навіть за власниками транспортних засобів із коробкою «автомат», яким взагалі не потрібно перемикати передачі. І все б нічого, якби ця звичка не була такою небезпечною.

«Що ж тут небезпечного?», – запитаєте ви. Постійно тримаючи руку на важелі ви провокуєте погіршення технічного стану автомобіля, та навіть можливу аварію. Експерти назвали кілька вагомих причин позбутися цієї звички.

Передчасний знос деяких деталей

Постійний тиск на важіль перемикання передач суттєво збільшує навантаження на трансмісію, що тягне за собою швидкий знос таких деталей, зокрема підшипників, вилок та синхронізаторів. Рано чи пізно усе це призведе до пошкодження чи поломки селектора передач та проблем із роботою коробки передач. Тож вчасно прибравши руку з важіля ви збережете «здоров’я» вашої автівки та зекономите чималу суму коштів, яку могли б витратити на ремонт.

Проблеми з кермуванням

Спеціалісти також наголошують, що постійно тримаючи одну руку на важілі перемикання передач водій ризикує потрапити у ДТП. Адже за правилами кермо необхідно тримати обома руками, інакше у критичній ситуації буде складно вчасно зреагувати та виконати необхідний маневр.

Як позбутися звички тримати руку на важілі перемикання передач

Рішення очевидне: якщо ви помітили, що ваша рука постійно і без потреби тягнеться до важіля перемикання передач, спробуйте відучити себе від цієї звички. Достатньо бути трохи спостережливішим до себе і ловити себе на цьому невимушеному русі.

Навчіться постійно тримати обидві руки на кермі й не прибирати їх звідти без причини. Це стосується також розмов по телефону без гарнітури, куріння та пиття кави, що також розсіює увагу водія та може закінчитися дорожньо-транспортною пригодою.