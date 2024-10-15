Павел Глоба пообещал трудности и неприятности 2 знакам Зодиака в ноябре
Астролог Павел Глоба предупредил о том, что ноябрь 2024 года будет сложным и важным периодом. Дело в том, что в это время Плутон окончательно заходит в знак Водолей.
Представители 2 зодиакальных созвездий могут встретиться с серьезными трудностями.
Им предстоит пойти против обстоятельств.
Овны
Овны, в этом месяце вы можете многого лишиться. Возможны финансовые трудности.
Вы можете внезапно осознать, что у вас много долгов. К тому же о себе могут напомнить те, кому вы должны.
Трудности могут прийти к вам и на работе. Отношения с родными и близкими становятся сложными.
Есть риск возникновения конфликтов. Полностью контролируйте себя и свои действия, не допускайте досадных ошибок.
Девы
Девы, вас ждут неприятные события. Следите за самочувствием, придерживайтесь режима дня.
Не исключено обострение хронических заболеваний. Вы можете стать более капризными и раздражительными.
Постарайтесь не срываться на близких людях. В противном случае вы окажетесь в одиночестве.
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