Павел Глоба пообещал трудности и неприятности 2 знакам Зодиака в ноябре

Астролог Павел Глоба предупредил о том, что ноябрь 2024 года будет сложным и важным периодом. Дело в том, что в это время Плутон окончательно заходит в знак Водолей.

Представители 2 зодиакальных созвездий могут встретиться с серьезными трудностями.

Им предстоит пойти против обстоятельств.

Овны

Овны, в этом месяце вы можете многого лишиться. Возможны финансовые трудности.

Вы можете внезапно осознать, что у вас много долгов. К тому же о себе могут напомнить те, кому вы должны.

Трудности могут прийти к вам и на работе. Отношения с родными и близкими становятся сложными.

Есть риск возникновения конфликтов. Полностью контролируйте себя и свои действия, не допускайте досадных ошибок.

Девы

Девы, вас ждут неприятные события. Следите за самочувствием, придерживайтесь режима дня.

Не исключено обострение хронических заболеваний. Вы можете стать более капризными и раздражительными.

Постарайтесь не срываться на близких людях. В противном случае вы окажетесь в одиночестве.