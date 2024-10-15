Придбати вживане авто і не розоритися на ремонті: ТОП-8 найгірших б\в автівок

Купуючи вживаний автомобіль, можна добряче заощадити. Але тільки в тому випадку, якщо він не буде потребувати серйозних фінансових вкладень. Не секрет, що деякі моделі вимагають частішого ремонту та більш дороговартісних деталей. Канадські автоексперти та творці блогу Ghost Autosport розповіли, як правильно обрати вживане авто, а також опублікували антирейтинг б\в автівок.

На що звернути увагу при виборі вживаного автомобіля?

Якщо ви збираєтесь придбати автомобіль, який вже був у користуванні, перш за все варто звернути увагу на:

його потреби у сервісному обслуговуванні в порівнянні з іншими моделями та марками авто;

термін служби за умов вчасного та належного обслуговування;

рівень безпеки.

Невідповідність вибраного вами автомобіля цим критерієм можна назвати «червоним прапорцем», який повинен стати для вас сигналом не купувати дану автівку та продовжити пошуки.

ТОП-8 найгірших вживаних автівок

Серед автівок, які автоексперти наполегливо не рекомендують купувати у вживаному стані, перші місця займають наступні 8 моделей:

Tesla Model 3 – дорогий ремонт, проблеми із постачанням запчастин; Dodge Grand Caravan 2020 року – низька якість фар, тяжкий доступ до кріплень для дитячих автокрісел; Rivian R1T 2022 року – проблеми із приводною системою, клімат-контролем та кузовним обладнанням; Ford Bronco Sport 2021 року – проблемні гальма, трансмісія та двигун; Volkswagen Taos 2022 року – швидка зношуваність колодок, високий ризик перегріву та поломки гальм, а також витіку антифризу; Jeep Compass 2023 року – ненадійна електроніка, а саме некоректне відображення показань спідометра та проблеми із попереджувальними лампочками; Mercedes-Benz GLE 2020 року – погане програмне забезпечення та неякісна проводка; Chevrolet Tahoe 2021 року – високий ризик поломки двигуна.

Придбавши вживаний автомобіль з такими проблемами ви в результаті заплатите за його обслуговування більше грошей, ніж коштував би новий.

Які б\в автомобілі варті уваги?

З точки зору якості та надійності найкращим варіантом для бажаючих придбати вживаний автомобіль є Jeep Grand Wagoneer 2023 року. Саме він очолює рейтинг найкращих б\в автівок на думку більшості кваліфікованих експертів.

Непоганим вибором стане також Ford F-150 Lightning. Але бажаючим придбати цей автомобіль варто поспішити, адже попит на електрокари в сучасних умовах стрімко зростає.