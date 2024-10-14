В Україні може з’явитися новий дорожній знак: про що він попереджатиме

У Іспанії нещодавно розробили новий дорожній знак, який цілком можливо незабаром з’явиться й на українських дорогах. На знаку Р-35, створеному спеціалістами Головного управління дорожнього руху Іспанії (DGT), зображені дві автівки та переплетені між собою стрілки. Роль так званої «коси» – попередити водіїв про те, що попереду на них чекає розгалуження доріг і саме час підготуватися до вибору необхідного їм маршруту.

Нововведення DGT вже вивчається службами експлуатації доріг низки країн Європи. Адже Іспанія є свого роду законодательством моди в галузі розробки дорожніх знаків. Зокрема до використання знаків авторства DGT часто вдаються Італія, Німеччина, Франція та країни Скандинавії.

Що робити, побачивши знак переплетіння доріг?

Трикутник із зображенням двох автівок та двох переплетених стрілок повідомляє про наближення до ділянки переплетення транспортних потоків. Найчастіше він зустрічається перед розвилками та перехрестями, адже там ризик зіткнення найвищий. Тож водіям належить підготуватися до зустрічі з іншими автівками.

Переплетена смуга зазвичай трапляється на автошляхах із двостороннім рухом, а її довжина складає не більше 1,5 кілометра. Саме тут деякі водії з’їжджають з дороги, а деякі навпаки долучаються до руху. Тож проїжджаючи таку ділянку водіям рекомендують зменшити швидкість та зберігати безпечну дистанцію з іншими автомобілями.

Хто правий на ділянці переплетення доріг?

Як пояснюють у DGT, в зоні переплетення транспортних шляхів завжди праві водії, що рухаються по головному автошляху. Решта учасників дорожнього руху повинні спостерігати за ними та за необхідності дати їм дорогу. А про правило «правої руки» тут взагалі можна забути.

Змінювати смугу руху на цій ділянці потрібно поступово і дуже обережно. В цей час інші водії повинні сприяти вашому маневру, також змінюючи смугу руху, або за рахунок зменшення швидкості.

Чи з’явиться «коса» в Україні?

Експерти провідного автомобільного ресурсу Авто24 висловили свої сумніви щодо появи так званої «коси» в Україні. Адже цей знак несе в собі практично ту ж саму інформацію, що й вже існуючі «трикутники», які попереджають про виїзд на головну дорогу із прилягаючими до неї другорядними автошляхами.

Крім того у нас є знак (5.22), який попереджає водія на головній дорозі про можливо появу на смузі інших автомобілів. Та й зміна смуги руху на українських дорогах також відбувається згідно з відпрацьованим десятиліттями механізмом, про який знає кожен власник водійського посвідчення. Тож на думку українських спеціалістів, так звана «коса» на вітчизняних автошляхах буде зайвою і лише заплутає учасників дорожнього руху.