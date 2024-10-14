Відстрочки видаватимуть через «Резерв+: відомі терміни впровадження

У Міністерстві оборони України ведеться активна підготовка до запуску нової функції у додатку «Резерв+». Мова про функцію автоматичного оформлення відстрочок. З її допомогою відстрочку від мобілізації можна буде отримати всього у кілька кліків, без потреби відвідування ТЦК.

Як повідомила заступниця очільника Міноборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, миттєве отримання відстрочки стане можливим вже менш ніж за місяць. І хоч точна дата наразі невідома, у Міноборони пообіцяли запустити нову функцію у «Резерв+» до 9 листопада.

Чому саме до 9 листопада? Усе дуже просто. Саме у цей день спливає термін дії всіх виданих раніше відстрочок. Тож спрощена система оформлення відстрочок допоможе уникнути черг біля ТЦК на початку місяця та значно спростить життя військовозобов’язаним.

Як зазначила Черногоренко, автоматизація процесу отримання відстрочок зараз є одним з пріоритетів міністерства. Проте для впровадження у застосунок нового функціоналу необхідно налагодити взаємодію між відповідними державними реєстрами. Саме над цим зараз наполегливо працюють цифрові спеціалісти Міноборони.

Також у міністерстві уточнили, що оформлення відстрочки у «Резерв+» буде доступне не для всіх категорій громадян. Одразу після запуску нової функції отримати відстрочку зможуть лише громадяни з інвалідністю, студенти та багатодітні батьки. Решта категорій військовозобов’язаних поки що змушені будуть користуватися послугами ТЦК. Однак у відомстві намагатимуться якнайшвидше зробити дану функцію доступною для усіх українців, що мають право на отримання відстрочки.

Оформити відстрочку у додатку «Резерв+» згідно з чинним законодавством можна буде на 90 днів. Також функціонал застосунку передбачатиме продовження терміну дії вже отриманих відстрочок мобілізації.

Для отримання чи продовження відстрочки військовозобов’язаними не доведеться завантажувати у додаток якісь документи чи довідки. Всі необхідні дані будуть «підтягуватися» із відповідних державних реєстрів.