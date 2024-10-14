Школярам заборонять виїжджати з України? В Міносвіти зазначили загрозливу тенденцію 

В Міністерстві освіти звертають увагу на те, що школярі, що навчаються в 10 та 11 класі, особливо хлопці, масово покидають Україну.

За даними Міністерства освіти, спостерігається стрімкий відтік учнів старших класів, зокрема хлопців, за кордон. Цю проблему підняв міністр Оксен Лісовий під час свого виступу в парламенті.

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Оксен Лісовий висловив стурбованість з приводу того, що все більше українських школярів, особливо хлопців старших класів, виїжджають за кордон у пошуках кращих освітніх можливостей. За його словами, ця тенденція загрожує втратою молодих талантів для країни та може негативно вплинути на її майбутнє. Міністр закликав до вжиття термінових заходів, таких як реформування освітньої системи, підвищення заробітних плат вчителям та створення нових робочих місць для молоді, щоб зробити Україну більш привабливою для навчання та життя.

За словами міністра освіти, ключовим фактором, який може спонукати старшокласників залишитися в Україні, є якість освіти. Оксен Лісовий підкреслив, що міф про те, що закордонна освіта значно краща за українську, є перебільшеним. Насправді, багато українських закладів освіти пропонують високий рівень підготовки. Однак, для того щоб утримати молодь в країні, необхідно постійно працювати над покращенням якості освіти та створенням сприятливих умов для навчання і розвитку молодих людей.

Однак люди не згодні з таким твердженням. Відтік молоді в першу чергу пов’язаний з ризиком мобілізації. Батьки побоюються зниження призовного віку до 18, наприклад. Саме тому у віці 16-17 років підлітки масово виїжджають. Тож навряд чи до завершення війни уряд знайде спосіб утримати підлітків в Україні.

Додамо, що зараз прямої заборони на виїзд неповнолітніх з України немає. Однак нещодавно були подібні обговорення та натяки. В нещодавньому інтерв’ю Корчинський наполегливо намагався довести необхідність заборони виїзд з України дітей. Начебто тільки так вдасться зберегти націю.