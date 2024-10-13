Можно избежать мобилизации: в ТЦК назвали основную альтернативу

По словам Сергея Шахлевича, начальника отдела рекрутинга Закарпатского территориального центра комплектования и социальной поддержки вместо мобилизации граждане Украины могут добровольно заключить контракт на военную службу. Одно из главных преимуществ такого выбора – возможность самостоятельно определить место своей службы. Кроме того, контрактная служба открывает перед военнослужащими перспективы профессионального роста и изменения военной специальности благодаря наличию учебных центров.

Детали

Контрактная служба отличается от мобилизации большей свободой выбора. Контрактники могут самостоятельно выбирать воинскую часть, которая соответствует их интересам. Кроме того, контрактная служба – это не только возможность служить по контракту, но и шанс найти новых друзей и стать частью сплоченного коллектива. А стабильное денежное обеспечение и социальные гарантии делают контрактную службу еще более привлекательной.

Контрактная служба предоставляет военнослужащим большую свободу выбора. Кроме возможности самостоятельно выбирать воинскую часть, контрактники могут выбирать между службой на передовой, в тыловых подразделениях или частях специального транспорта. А гарантированное рекомендательное письмо от выбранной части обеспечивает направление именно туда, где желает служить контрактник.

Добавим, что ранее украинцам рассказали, кто может избежать штрафа за несвоевременное обновление данных. Даже если человек не обновлял данные в ТЦК десять лет, но обновил их в установленные сроки – в те три месяца, которые выделило государство.

Если же лицо этого не сделало, то будет считаться уклонистом. В результате придется уплатить штраф в размере 17 тысяч гривен. При этом штраф может быть уменьшен вполовину, если военнообязанный, который вовремя не обновил данные, добровольно посетит территориальный центр комплектования и социальной поддержки и обновит данные.

А тем временем в правительстве продолжают рассматривать возможность введения экономического бронирования. Сейчас конкретные детали не сообщают, но известно, что рассматривают три возможных сценария. Детали будут сообщены позже.