В Украине нашли способ быстрее выводить матерей из декретного отпуска

Министерство социальной политики Украины активно работает над разработкой новых программ, которые позволят молодым матерям быстрее возвращаться к профессиональной деятельности после рождения ребенка. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время своего выступления в Верховной Раде, отвечая на депутатские запросы относительно увеличения государственной помощи при рождении ребенка. Однако не все так оптимистично как кажется.

Детали

Жолнович заявила, что рассрочка выплаты декретных на три года создает определенные трудности. По ее слонами, стоит обсудить, как мы можем эффективнее использовать эти средства сразу после рождения ребенка. Также необходимо помнить, что кроме этой единовременной выплаты, матерям, находящимся в декрете, необходима дополнительная финансовая поддержка. То есть министр намекает на сокращение срока декретного отпуска.

Таким образом правительство сможет решить основной вопрос – низкие выплаты за рождение ребенка. Однако пользы от такой инициативы будет мало. Ведь по факту матерям придется выходить на работу раньше.

Жолнович утверждает, что на сегодня существует широкий спектр социальных программ, которые поддерживают семьи с детьми. Например, многодетные семьи могут рассчитывать на специальные выплаты, а семьи с низким доходом имеют право на пособие по бедности, которое помогает обеспечить материальное благополучие во время отпуска по уходу за ребенком.

Длительный декрет может стать серьезным препятствием для карьерного роста женщин. Поэтому в правительстве ищут пути, как помочь молодым матерям быстрее возвращаться на работу. Новые программы социальной помощи, такие как базовый доход и базовая социальная помощь, должны стать инструментом для решения этой проблемы. В Минсоце хотят, чтобы женщины имели возможность не только ухаживать за ребенком, но и развиваться профессионально.

Сейчас государство предусматривает выплату помощи при рождении ребенка в размере 41 280 гривен. Однако, эта сумма выплачивается в течение длительного периода — 36 месяцев. Сначала предоставляется единовременная выплата в размере 10 320 гривен, а затем ежемесячно в течение трех лет выплачивается по 860 гривен.

Государственная помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен, но выплачивается частями: сначала — 10 320 гривен, а затем по 860 гривен ежемесячно в течение 36 месяцев.