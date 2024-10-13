Можна уникнути мобілізації: в ТЦК назвали основну альтернативу

За словами Сергія Шахлевіча, начальника відділу рекрутингу Закарпатського територіального центру комплектування та соціальної підтримки замість мобілізації громадяни України можуть добровільно укласти контракт на військову службу. Одна з головних переваг такого вибору — можливість самостійно визначити місце своєї служби. Крім того, контрактна служба відкриває перед військовослужбовцями перспективи професійного зростання та зміни військової спеціальності завдяки наявності навчальних центрів.

Деталі

Контрактна служба відрізняється від мобілізації більшою свободою вибору. Контрактники можуть самостійно обирати військову частину, що відповідає їхнім інтересам. Крім того, контрактна служба – це не лише можливість служити за контрактом, а й шанс знайти нових друзів та стати частиною згуртованого колективу. А стабільне грошове забезпечення та соціальні гарантії роблять контрактну службу ще більш привабливою.

Контрактна служба надає військовослужбовцям більшу свободу вибору. Крім можливості самостійно обирати військову частину, контрактники можуть обирати між службою на передовій, у тилових підрозділах або частинах спеціального транспорту. А гарантований рекомендаційний лист від обраної частини забезпечує направлення саме туди, де бажає служити контрактник.

Додамо, що раніше українцям розповіли, хто може уникнути штрафу за невчасне оновлення даних. Навіть якщо людина не оновлювала дані в ТЦК десять років, але оновила їх у встановлені терміни — в ті три місяці, які виділила держава.

Якщо ж особа цього не зробила, то вважатиметься ухилянтом. В результаті доведеться сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень. При цьому штраф може бути зменшений вполовину, якщо військовозобов’язаний, який вчасно не оновив дані, добровільно відвідає територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та оновить дані.

А тим часом в уряді продовжують розглядати можливість запровадження економічного бронювання. Наразі конкретні деталі не повідомляють, але відомо, що розглядають три можливі сценарії. Деталі будуть повідомлені згодом.