В Україні знайшли спосіб швидше виводити матерів із декретної відпустки

Міністерство соціальної політики України активно працює над розробкою нових програм, які дозволять молодим матерям швидше повертатися до професійної діяльності після народження дитини. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час свого виступу у Верховній Раді, відповідаючи на депутатські запити щодо збільшення державної допомоги при народженні дитини. Однак не все так оптимістично як здається.

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Жолнович заявила, що розстрочка виплати декретних на три роки створює певні труднощі. За її слонами, варто обговорити, як ми можемо ефективніше використати ці кошти одразу після народження дитини. Також необхідно пам’ятати, що крім цієї одноразової виплати, матерям, які перебувають у декреті, необхідна додаткова фінансова підтримка. Тобто міністерка натякає на скорочення терміну декретної відпустки.

Таким чином уряд зможе розв’язати основне питання — низькі виплати за народження дитини. Однак користі з такої ініціативи буде мало. Адже по факту матерям доведеться виходити на роботу раніше.

Жолнович стверджує, що на сьогодні існує широкий спектр соціальних програм, які підтримують сім’ї з дітьми. Наприклад, багатодітні сім’ї можуть розраховувати на спеціальні виплати, а сім’ї з низьким доходом мають право на допомогу по бідності, яка допомагає забезпечити матеріальне благополуччя під час відпустки по догляду за дитиною.

Тривалий декрет може стати серйозною перешкодою для кар’єрного зростання жінок. Тому в уряді шукають шляхи, як допомогти молодим матерям швидше повертатися на роботу. Нові програми соціальної допомоги, такі як базовий дохід та базова соціальна допомога, повинні стати інструментом для вирішення цієї проблеми. В Мінсоці хочуть, щоб жінки мали можливість не тільки доглядати за дитиною, але й розвиватися професійно.

Наразі держава передбачає виплату допомоги при народженні дитини в розмірі 41 280 гривень. Однак, ця сума виплачується протягом тривалого періоду – 36 місяців. Спочатку надається одноразова виплата у розмірі 10 320 гривень, а потім щомісяця протягом трьох років виплачується по 860 гривень.

Державна допомога при народженні дитини становить 41 280 гривень, але виплачується частинами: спочатку – 10 320 гривень, а потім по 860 гривень щомісяця протягом 36 місяців.