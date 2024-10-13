Как избежать лишних расходов при покупке весовых товаров в супермаркете: объяснение от Госпродпотребслужбы

Недобросовестные продавцы в магазинах часто используют неисправные весы, чтобы обмануть покупателей. Это прямое нарушение закона о защите прав потребителей. Если вас обвесили, смело обращайтесь с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

Как отмечают эксперты из «Защиты прав потребителей», каждый покупатель имеет право проверить, прошли ли весы, на которых взвешивается товар, обязательную периодическую поверку. Для этого можно попросить у продавца соответствующие документы.

Детали

«Чтобы избежать обмана при покупке, всегда проверяйте, исправны ли весы, на которых взвешивают товар. Поверочное клеймо – это гарантия того, что весы точные. Если его нет, не стесняйтесь попросить у продавца соответствующие документы», — советуют эксперты.

Согласно правилам торговли на рынках, администрация несет ответственность за обеспечение продавцов средствами измерительной техники, то есть весами. Если вы заметили, что весы на рынке не работают правильно, вы можете обратиться к администрации и попросить предоставить другие весы для проверки.

«Если весы, на которых взвешивали товар, не прошли проверку и вы считаете, что вас обманули, вы имеете право обратиться в Госпотребслужбу или суд. Это поможет защитить ваши права потребителя и привлечь виновных к ответственности», — пояснили специалисты Госпродпотребслужбы.

Что еще нужно знать

И еще, как потребитель, вы имеете право на неприкосновенность своих вещей. Охранники не могут вас обыскивать без соответствующего разрешения. Если кто-то из работников магазина хочет осмотреть ваши вещи, требуйте документ, подтверждающий их право на это.

Охранники могут наблюдать за вами с помощью камер, если у них есть подозрения. Но они не имеют права вас обыскивать. Только полиция может это сделать, если сработала сигнализация, камеры зафиксировали кражу или другие покупатели сообщили о подозрительном поведении. Если охранник угрожает или не выпускает вас из магазина, немедленно вызывайте полицию.