Як уникнути зайвих витрат при покупці вагових товарів в супермаркеті: пояснення від Держпродспоживслужби

Недобросовісні продавці в магазинах часто використовують несправні ваги, щоб обдурити покупців. Це пряме порушення закону про захист прав споживачів. Якщо вас обважили, сміливо звертайтеся зі скаргою до Держпродспоживслужби або до суду.

Як зазначають експерти з “Захисту прав споживачів”, кожен покупець має право перевірити, чи ваги, на яких зважується товар, пройшли обов’язкову періодичну повірку. Для цього можна попросити у продавця відповідні документи.

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“Щоб уникнути обману при покупці, завжди перевіряйте, чи ваги, на яких зважують товар, справні. Повірочне тавро – це гарантія того, що ваги точні. Якщо його немає, не соромтеся попросити у продавця відповідні документи”, – радять експерти.

Згідно з правилами торгівлі на ринках, адміністрація несе відповідальність за забезпечення продавців засобами вимірювальної техніки, тобто вагами. Якщо ви помітили, що ваги на ринку не працюють правильно, ви можете звернутися до адміністрації і попросити надати інші ваги для перевірки.

“Якщо ваги, на яких зважували товар, не пройшли перевірку і ви вважаєте, що вас обманули, ви маєте право звернутися до Держспоживслужби або суду. Це допоможе захистити ваші права споживача і притягнути винних до відповідальності”, – пояснили фахівці Держпродспоживслужби.

Що ще потрібно знати

І ще, як споживач, ви маєте право на недоторканність своїх речей. Охоронці не можуть вас обшукувати без відповідного дозволу. Якщо хтось з працівників магазину хоче оглянути ваші речі, вимагайте документ, який підтверджує їхнє право на це.

Охоронці можуть спостерігати за вами за допомогою камер, якщо у них є підозри. Але вони не мають права вас обшукувати. Тільки поліція може це зробити, якщо спрацювала сигналізація, камери зафіксували крадіжку або інші покупці повідомили про підозрілу поведінку. Якщо охоронець погрожує або не випускає вас з магазину, негайно викликайте поліцію.