6 фраз, які видадуть перекупа при купівлі авто: це має знати кожен

Купувати не нове авто – це як гра в лотерею. Але не хвилюйтеся, ми допоможемо вам збільшити шанси на виграш. Ось 6 фраз, які видадуть нечесного продавця.

В авто був тільки один власник

Фраза “авто з одним попереднім власником” може бути червоним прапорцем при купівлі вживаного авто. Хоча це звучить заманливо, насправді це може бути маркетинговим ходом. Перекупники часто використовують такий прийом, щоб приховати, що автомобіль міг неодноразово перепродаватися, можливо, через наявність прихованих проблем.

Чудова для свого віку

Фраза “відмінний стан для свого віку” часто використовується перекупами, щоб замаскувати недоліки авто. Зазвичай, справжній власник просто розповідає про те, як він доглядав за машиною.

Кузов без дефектів та пошкоджень

Фраза “кузов без дефектів” часто є маркетинговим ходом. Насправді, ідеальних автомобілів не буває, особливо якщо вони вже були в експлуатації.

Слід розуміти, що навіть в новому авто незначні подряпини та сколи на кузові – це нормальне явище. Якщо продавець занадто акцентує увагу на тому, що кузов ідеальний, це може бути приводом для додаткової перевірки.

Машина в чудовому стані, сів та поїхав

Фраза “сів і поїхав” часто використовується перекупами, щоб приховати необхідність термінового ремонту. Насправді, будь-яке вживане авто потребує хоча б мінімального обслуговування.

Не вірте на слово, коли вам кажуть, що авто “готове до експлуатації”. Обов’язково проведіть повну діагностику.

“Продам або обміняю”

Якщо продавець легко погоджується на обмін, це може бути сигналом того, що він намагається швидко позбутися автомобіля, можливо, через наявність прихованих проблем.

Замінив свічки та оливу

Факт заміни оливи і свічок не говорить нічого про стан двигуна, ходової частини та інших систем автомобіля. Це хоч і потрібна частина обслуговування, але вона не замінює повну діагностику автомобіля.