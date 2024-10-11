Українці можуть отримати знижку на оплату газу: важливе повідомлення від Нафтогазу

Більшість українців, які є клієнтами “Нафтогазу”, платять за газ за тарифом 7,96 грн за кубічний метр. Проте, компанія передбачила додаткову мотивацію для своєчасних платежів: знижку в 1%. Таким чином, при своєчасній оплаті тариф складатиме вже 7,88 грн за куб. м. Наприклад, якщо ваш рахунок за газ становить 1000 грн, то зі знижкою ви заплатите 990 грн.

Компанія “Нафтогаз” пропонує знижку 1% на газ за умови своєчасної оплати. Щоб скористатися цією пропозицією, необхідно виконати два простих кроки: оплатити рахунок повністю до 15 числа поточного місяця та здійснити платіж через особистий кабінет my.gas.ua або чатбот GASUA. Важливо пам’ятати, що знижка нараховується лише при відсутності будь-яких заборгованостей.

Тарифи на доставку газу переглянуть

З 2025 року відбудеться перерахунок тарифів на доставку газу для всіх споживачів. Хоча сам тариф залишиться незмінним, сума у платіжці залежатиме від того, скільки газу ви спожили за період з жовтня 2023 року по вересень 2024 року.

Нагадуємо, що показники газового лічильника необхідно передавати щомісяця. Однак особливу увагу варто приділити показанням за вересень, оскільки саме вони вплинуть на розрахунок вартості доставки газу на наступний рік. Адже саме в вересні завершується газовий рік, і від загального обсягу спожитого газу за цей період залежатиме розмір платіжки.

Ваші показники газового лічильника безпосередньо впливають на розмір платіжки за доставку газу. Тому важливо вчасно передавати точні дані, особливо за вересень. Хоча тариф на доставку газу не змінюється, сума у рахунку може збільшитися, якщо ваше споживання газу за минулий рік зросло. Це пов’язано з тим, що вартість доставки розраховується виходячи з загального обсягу спожитого газу за рік.

Ціна на доставку газу в Україні різна для різних регіонів і коливається від 0,38 до 2,39 гривень за кубічний метр. Вартість залежить від кількості споживачів у регіоні: чим їх більше, тим нижча ціна за доставку.