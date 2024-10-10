Лишат бронирования: в ТЦК объяснили за какое нарушение могут мобилизовать

По словам начальника сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК Сергея Монукала, предыдущие нарушения военнообязанным правил воинского учета могут стать причиной отказа в бронировании, даже если все необходимые документы уже поданы.

Детали

Согласно новым правилам, бронирование не будет предоставляться лицам, которые ранее нарушали требования воинского учета. Это касается, в частности, тех, кто игнорировал вызовы в территориальные центры комплектования и социальной поддержки или не обновлял свои персональные данные. Об єтом сообщил начальник сектора мобилизационно-оборонной работы.

По словам Монукала, для сохранения бронирования необходимо неукоснительно соблюдать правила воинского учета. Это означает, что нужно вовремя появляться на вызов в ТЦК, своевременно сообщать о любых изменениях в семейном положении или месте жительства, даже если это изменение адреса в пределах одного населенного пункта. Те, кто игнорируют эти требования, рискуют потерять бронирование.

Процедура бронирования обычно предусматривает представление полного пакета документов. Однако, если человек ранее имел проблемы с военным учетом, например, не являлся в ТЦК или не обновлял свои данные, то предприятию будет сложно обосновать необходимость бронирования именно этого работника. Ведь возникает логичный вопрос: почему раньше этот человек не выполнял свои обязанности? Поэтому для получения бронирования следует строго соблюдать законодательство. Ведь неявка в ТЦК может значительно усложнить получение брони.

Что еще стоит знать о мобилизации и бронировании

Добавим, что уже в ближайшее время в Украине может заработать экономическое бронирование. Сейчас рассматривается три варианта, однако детали не разглашают.

А тем временем Верховная Рада Украины во втором чтении поддержала законопроект об историческом повышении налогов.

Если его подпишет президент, то украинцы будут вынуждены уплатить военный сбор задним числом – то есть за октябрь. Однако юристы уже критикуют законопроект, ведь он строго нарушает одно из правил Конституции, которое запрещает внедрение законов задним числом.