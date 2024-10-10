Позбавлять бронювання: в ТЦК пояснили за яке порушення можуть мобілізувати

За словами начальника сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК Сергія Монукала, попередні порушення військовозобов’язаним правил військового обліку можуть стати причиною відмови у бронюванні, навіть якщо всі необхідні документи вже подані.

Деталі

Згідно з новими правилами, бронювання не надаватиметься особам, які раніше порушували вимоги військового обліку. Це стосується, зокрема, тих, хто ігнорував виклики до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або не оновлював свої персональні дані. Про це повідомив начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи.

За словами Монукала, для збереження бронювання необхідно неухильно дотримуватися правил військового обліку. Це означає, що потрібно вчасно з’являтися на виклик до ТЦК, своєчасно повідомляти про будь-які зміни у сімейному стані чи місці проживання, навіть якщо це зміна адреси в межах одного населеного пункту. Ті, хто ігнорують ці вимоги, ризикують втратити бронювання.

Процедура бронювання зазвичай передбачає подання повного пакету документів. Однак, якщо людина раніше мала проблеми з військовим обліком, наприклад, не з’являлася до ТЦК або не оновлювала свої дані, то підприємству буде складно обґрунтувати необхідність бронювання саме цього працівника. Адже виникає логічне питання: чому раніше ця людина не виконувала свої обов’язки? Тож для отримання бронювання варто суворо дотримувати законодавства. Адже неявка до ТЦК може значно ускладнити отримання броні.

Що ще варто знати про мобілізацію та бронювання

Додамо, що вже найближчим часом в Україні може запрацювати економічне бронювання. Нараз розглядається три варіанти, однак деталі не розголошують.

А тим часом Верховна Рада України у другому читанні підтримала законопроект про історичне підвищення податків.

Якщо його підпише президент, то українці будуть змушені сплатити військовий збір заднім числом — тобто за жовтень. Однак юристи вже критикують законопроект, адже він суворо порушує одне з правил Конституції, яке забороняє впровадження законів заднім числом.