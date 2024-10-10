Стало відомо скільки коштуватиме електроенергія з 1 листопада

Щомісяця українці з хвилюванням очікують на інформацію про можливе оновлення тарифів на електроенергію, чи інші комунальні послуги. З газом справи простіші, адже на нього діє Мораторій підписаний Президентом. Згідно з цим Мораторієм газ не буде дорожчати, ще як мінімум до кінця опалювального сезону 2024-2025. А от з електроенергією все не так просто. Тариф на світло вже зростав кілька разів як для підприємців, так і для звичайних громадян. Й от зараз з початком опалювального сезону тариф може в будь-який момент зрости знову. Особливо враховуючи той факт, що після масованих обстрілів невідновленою залишається ще левова частка критичної інфраструктури.

Поки що тарифи підіймати не будуть

З 1 листопада українці платитимуть за світло так, як і у жовтні. Це буде в середньому 4,32 гривні за кіловат. Зазначається, що такий тариф планують застосовувати, як мінімум до квітня 2025 року. Однак, представники галузі зазначають, що точні прогнози можна робити хіба що на місяць вперед. Адже невідомо, чи будуть й подальші обстріли та пошкодження інфраструктури, та які додаткові витрати ще доведеться покривати.

Чи планують відключати світло?

Ще одне питання, яке сильно турбує українців. Чи плануються знову погодинні відключення світла. В Укренерго відповіли, що наразі світла вистачає, тому відключень не прогнозують. Єдине що спостерігається дефіцит струму у пікові години: з 17:00 до 22:00. Тож українців закликають в цей час намагатися економити електроенергію, щоб не перевантажувати мережі. Адже якщо ситуація буде критичною, то в деяких регіонах в ці години світло таки можуть вимикати, навіть якщо до цього в графіку відключення подібного не планувалось.