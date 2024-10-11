«Щит» с изогнутой стрелкой: украинским водителям следует запомнить этот дорожный знак

В Правилах дорожного движения этот знак имеет свой порядковый номер. Его должен знать каждый водитель.

Вы, наверное, неоднократно видели на дороге знак с изогнутой стрелкой и непонятным элементом, похожим на щит. Этот знак имеет официальное название «Островок безопасности» и обозначается как 7.25 в Правилах дорожного движения. «Щит» на знаке символизирует именно остров безопасности, а стрелка указывает направление объезда этой зоны.

Что означает знак «щит» и изогнутая стрелка

Дорожный знак, изображающий изогнутую стрелку и «щит», информирует водителей о том, что впереди дорога сужается, а для безопасности пешеходов оборудован островком безопасности. Такой знак, как правило, устанавливается в комплексе с другими знаками, например, предупреждающими об опасном участке дороги, высокой аварийности или ограничении скорости.

Что такое островки безопасности на дороге

Островок безопасности – это специальная зона на дороге, обычно расположенная на пешеходных переходах или широких улицах. Он позволяет пешеходам безопасно остановиться посередине дороги, если они не успевают перейти на другую сторону. Кроме того, острова безопасности помогают регулировать движение транспорта и разделять транспортные потоки. Их оборудуют специальными знаками, разметкой и освещением для повышения безопасности.

Почему дорожные знаки стоит знать всем участникам дорожного движения

Кроме знака «Остров безопасности», существует множество других интересных и малоизвестных дорожных знаков. Например, знак, изображающий велосипедиста, объезжающего препятствие, предупреждает о велосипедной дорожке. А знак в виде двух стрелок, указывающих в разные стороны, означает разделение транспортных потоков.

Знание дорожных знаков – это залог безопасности на дороге. Каждый знак несет в себе важную информацию, которая помогает водителям правильно оценить дорожную обстановку и избежать аварийных ситуаций. Поэтому, прежде чем садиться за руль, стоит ознакомиться с Правилами дорожного движения и запомнить основные дорожные знаки. И это касается не только водителей, правила движения должны знать все, включая детей.