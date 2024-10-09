Интересный лайфхак с туалетной бумагой для всех у кого есть смартфон: такого вы еще не видели

В Интернете можно найти множество разнообразных лайфхаков. Некоторые из них вполне логичны и предсказуемы, тогда как к другим не каждый додумается. Вот как лайфхак с туалетной бумагой, вернее с картонной втулкой от него. Ее не стоит выбрасывать тем, у кого есть смартфон. Из нее можно сделать отличный усилитель звука. Благодаря этому лайфхаку смартфон может проигрывать музыку так громко, как беспроводная колонка. Всем любителям громкой музыки это точно понравится.

Как сделать из втулки усилитель звука?

Для этого нам понадобится втулка, а также карандаш, линейка и ножницы. Сначала следует тщательно измерить нижнюю грань мобильного устройства. Затем под этот параметр следует вырезать отверстие во втулке. Далее вставляете смартфон в отверстие, которое у вас получилось. Важно, чтобы смартфон со всех сторон тесно прилегал к втулке. После этого нужно создать импровизированную опору для втулки, то есть эдакого динамика. Для этого можно использовать обычную канцелярскую кнопку. Далее ставите полученную конструкцию на какую-нибудь твердую поверхность, желательно на повышение, стол или тумбу, и наслаждаетесь громкой музыкой.

Какие еще есть лайфхаки с втулками от туалетной бумаги?

На самом деле выбрасывать втулки – это плохая идея. Им можно найти множество разных вариантов применения. Среди самых популярных:

Емкость для высадки рассады. Так как втулка из плотного картона, то она не будет промокать, а наоборот дополнительно будет подпитывать рассаду. Упаковка для разных проводов и шнуров. Это отличный “органайзер” для подобных вещей. Мини-кормушка для птичек. Правда, для этих целей лучше выбирать втулки как можно большего размера.

Наиболее креативные личности даже изготавливают из втулок настоящие калейдоскопы. В Интернете есть множество инструкций, как это можно сделать.