Цікавий лайфхак з туалетним папером для всіх у кого є смартфон: такого ви ще не бачили

В Інтернеті можна знайти безліч різноманітних лайфхаків. Деякі з них цілком логічні та передбачувані, тоді як до інших не кожен додумається. От як лайфхак з туалетним папером, точніше з картонною втулкою від нього. Її не варто викидати тим у кого є смартфон. З неї можна зробити відмінний підсилювач звуку. Завдяки цьому лайфхаку смартфон може програвати музику так голосно, як безпровідна колонка. Всім любителям гучної музики це точно сподобається.

Як зробити з втулки підсилювач звуку?

Для цього нам знадобиться втулка, а ще олівець, лінійка та ножиці. Спочатку слід ретельно виміряти нижню грань мобільного пристрою. Потім під цей параметр потрібно вирізати отвір у втулці. Далі вставляєте смартфон в отвір, який у вас вийшов. Важливо, щоб смартфон зі всіх сторін тісно прилягав до втулки. Після цього потрібно створити імпровізовану опору для втулки, тобто такого собі динаміка. Для цього можна використати звичайну канцелярські кнопки. Далі ставите отриману конструкцію на якусь тверду поверхню, бажано на підвищення, стіл або тумбу, й насолоджуєтесь гучною музикою.

Які ще є лайфхаки з втулками від туалетного паперу?

Насправді викидати втулки — це погана ідея. Їм можна знайти безліч різних варіантів застосування. Серед найпопулярнішого:

Місткість для висаджування розсади. Через те, що втулка з цупкого картону, то вона не промокатиме, а навпаки додатково підживлюватиме розсаду. Упаковка для різних проводів та шнурів. Це відмінний “органайзер” для подібних речей. Міні-годівничка для пташок. Щоправда, для цих цілей краще обирати втулки якомога більшого розміру.

Найбільш креативні особи навіть виготовляють з втулок справжні калейдоскопи. В інтернеті є безліч інструкцій, як це можна зробити.