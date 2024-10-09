В Україні запровадили ліміти на пенсії: як це вплине на розмір виплати

Розмір пенсії в Україні, яку призначають за досягнення пенсійного віку, розраховується індивідуально для кожної людини і залежить від кількості років страхового стажу та середньої заробітної плати. При цьому держава гарантує кожному пенсіонеру мінімальну пенсію, яка не може бути нижчою за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

У 2024 році ця сума становить 2361 гривню. Водночас, щоб забезпечити соціальну справедливість, встановлено також максимальний розмір пенсії, який дорівнює десяти прожитковим мінімумам, тобто 23 610 гривень.

Уряд пропонує не змінювати розмір пенсій у 2025 році. Це пов’язано з рішенням “заморозити” соціальні стандарти.

Що ще варто знати про розмір пенсії

Незважаючи на встановлений мінімум, фактична пенсія багатьох українців може бути вищою завдяки додатковим виплатам. Зокрема, право на підвищену мінімальну пенсію мають:

Особи віком від 65 років. За умови відсутності роботи та наявності стажу не менше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок, мінімальна пенсія становитиме щонайменше 3370 грн.

Особи віком 80 років і старше. За наявності стажу не менше 25 років для чоловіків та 20 років для жінок, мінімальна пенсія також становитиме 3370 грн.

Особи віком від 70 до 79 років. За умови стажу не менше 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, мінімальна пенсія становитиме 3240 грн. Таку ж суму отримують особи віком 75-79 років зі стажем 20 та 25 років відповідно.

Найменшу пенсію в розмірі 2980 гривень отримують пенсіонери віком до 70 років із достатнім стажем, незалежно від того, працюють вони чи ні. Таку ж пенсію призначають особам з інвалідністю І групи. Середній показник пенсії в Україні станом на вересень 2024 року складає 5816 гривень, проте розмір пенсії тісно пов’язаний із розміром заробітної плати протягом трудової діяльності.

Як дізнатися, якою буде майбутня пенсія

Дізнатися приблизний розмір майбутньої пенсії можна за допомогою пенсійного калькулятора на сайті Пенсійного фонду (portal.pfu.gov.ua). Для цього потрібно зареєструватися (наприклад, через BankID) та ввести необхідні дані. Калькулятор допоможе спланувати фінансове майбутнє та, за потреби, вжити заходів для збільшення розміру пенсії.