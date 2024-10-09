Как надолго избавиться от пыли в доме: полезные советы и лайфхаки

Наверное, каждая хозяйка могла заметить, что даже после очень качественной и комплексной уборки уже через несколько часов на некоторых поверхностях снова виднеется пыль. Особенно если речь идет о мебели с глянцевой поверхностью. На них пыль видно гораздо больше чем на матовых поверхностях. Это, конечно, раздражает, ведь не хочется делать уборку по несколько раз в день. Для тех, кто хочет хотя бы на несколько дней забыть о пыли есть несколько полезных советов. Следуйте им и наслаждайтесь результатом.

Есть несколько простых правил

Чтобы избавиться от пыли хотя бы на несколько дней, недостаточно просто влажной уборки. Более того, даже пропылесосив дома весь текстиль не факт, что вы уберете всю пыль. В данном случае требуется комплексный и последовательный подход. Вот несколько советов, которые нужно неукоснительно соблюдать.

Начинайте всегда убирать с самого отдаленного угла комнаты и завершайте уборкой санузла. Всегда убирайте специальными салфетками для уборки. Это могут быть салфетки из микрофибры и другие им подобные. Не используйте тряпки из старых вещей, например, футболок. Они еще больше разносят пыль. Для уборки не используйте обычную воду. Лучше приготовьте специальный раствор из подручных средств. Для его приготовления возьмите бельевой кондиционер и воду в соотношение 1:4. Залейте это средство в специальную банку с распылителем или просто смачивайте в нем тряпку. Важное правило: сначала убираете пыль, а затем протираете дополнительно поверхность этим раствором. Также хорошие результаты иногда дает специальная полироль для мебели. Этим средством тоже нужно пользоваться правильно. Сначала протереть пыль, а затем нанести на поверхность полироль и втереть ее в мебель чистой тряпкой.

После этих манипуляций пыль будет оседать на вашей мебели значительно медленнее.