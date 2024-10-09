Як на довго позбутися пилюки в домі: корисні поради та лайфхаки
Напевно кожна господиня могла помітити, що навіть після дуже якісного та комплексного прибирання вже через кілька годин на деяких поверхнях знову видніється пилюка. Особливо якщо мова про меблі з глянцевою поверхнею. На них пилюку видно значно більше ніж на матових поверхнях. Це звісно ж дратує, адже не хочеться робити прибирання по декілька разів на день. Для тих, хто хоче хоча б на кілька днів забути про пилюку є кілька корисних порад. Дотримуйтесь їх та насолоджуйтесь результатом.
Є кілька простих правил
Щоб позбутися пилюки хоча б на кілька днів, недостатньо просто вологого прибирання. Ба більше, навіть пропилососивши вдома весь текстиль не факт, що ви приберете весь пил. В даному випадку потрібен комплексний та послідовний підхід. Ось, кілька порад, яких потрібно неухильно дотримуватись.
- Починайте завжди прибирати з найвіддаленішого кута кімнати й завершуйте прибиранням санвузла.
- Завжди прибирайте спеціальними серветками для прибирання. Це можуть бути серветки з мікрофібри, та інші їм подібні. Не використовуйте ганчірки зроблені зі старих речей, наприклад, футболок. Вони ще більше розносять пилюку.
- Для прибирання не використовуйте звичайну воду. Краще приготуйте спеціальний розчин з підручних засобів. Для його приготування візьміть кондиціонер для білизни та воду у співвідношення 1:4. Залийте цей засіб у спеціальну банку з розпилювачем, або просто змочуйте у ньому ганчірку.
- Важливе правило: спочатку прибираєте пил, а потім протираєте додатково поверхню цим розчином.
- Також непогані результати інколи дає спеціальна поліроль для меблів. Цим засобом теж потрібно користуватися правильно. Спочатку протерти пилюку, а потім нанести на поверхню поліроль і втерти його у меблі чистою ганчіркою.
Після цих маніпуляцій пилюка буде осідати на ваших меблях значно повільніше.
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