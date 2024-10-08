На водительских удостоверениях появилась новая отметка: в МВД объяснили что она означает

На удостоверениях происшествие замечены странные пометки – «78». При чем есть они только на правах тех, кто недавно их получил.

Что означает код «78»

В двенадцатой графе нового образца водительского удостоверения может быть указан код «78». Этот код означает, что водитель сдавал практический экзамен на автомобили с автоматической коробкой передач и, соответственно, имеет право управлять только такими автомобилями. Если же такого кода нет, то водитель может управлять как автомобилями с автоматической, так и с механической коробкой передач.

Объяснение от МВД

По словам представителей МВД, код «78» в украинских водительских удостоверениях указывает на то, на каком авто водитель сдавал практический экзамен. Это особенно важно для тех, кто выезжает за границу, например, в Великобританию, где по этому коду определяют, каким автомобилем можно управлять.

Но это не единственное нововведение, хотя именно его активно обсуждают. Кроме того, дизайн удостоверений стал более защищенным. Также в них добавилась информация о группе крови и резус-факторе водителя. В будущем планируют добавлять информацию о согласии на посмертное донорство.

Что еще стоит знать

Кроме изменений в водительских удостоверениях, есть и другие новости, которые могут заинтересовать водителей. Например, появились интересные задания на знание правил дорожного движения, где нужно определить правильную последовательность движения автомобилей на схеме. Такие простые задания пригодятся тем, кто только планирует сдавать экзамен для получения водительских прав.

Также многих удивил новый дорожный знак в виде треугольника с точкой, который предупреждает об опасном участке дороги. Интересно, что раньше такого знака не было в экзаменах на водительские права.

Также важно следить за состоянием своего автомобиля. Например, изношенные тормозные диски могут значительно ухудшить безопасность движения. Поэтому рекомендуется регулярно проверять их состояние.