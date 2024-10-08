На посвідченнях водія з’явилася нова позначка: в МВС пояснили що вона означає

На посвідченнях водія помічені дивні позначки — “78”. При чому є вони тільки на правах тих, хто нещодавно їх отримав.

Що означає код “78”

У дванадцятій графі нового зразка водійського посвідчення може бути вказаний код “78”. Цей код означає, що водій складав практичний іспит на автомобілі з автоматичною коробкою передач і, відповідно, має право керувати лише такими автомобілями. Якщо ж такого коду немає, то водій може керувати як автомобілями з автоматичною, так і з механічною коробкою передач

Пояснення від МВС

За словами представників МВС, код “78” в українських водійських посвідченнях вказує на те, на якому авто водій складав практичний іспит. Це особливо важливо для тих, хто виїжджає за кордон, наприклад, до Великої Британії, де за цим кодом визначають, яким автомобілем можна керувати.

Але це не єдине нововведення, хоч саме його активно обговорюють. Крім того, дизайн посвідчень став більш захищеним. Також в них додалася інформація про групу крові та резус-фактор водія. У майбутньому планують додавати інформацію про згоду на посмертне донорство.

Що ще варто знати

Крім змін у водійських посвідченнях, є й інші новини, які можуть зацікавити водіїв. Наприклад, з’явилися цікаві завдання на знання правил дорожнього руху, де потрібно визначити правильну послідовність руху автомобілів на схемі. Такі прості завдання стануть у пригоді тим, хто тільки планує складати іспит для отримання водійських прав.

Також багатьох здивував новий дорожній знак у вигляді трикутника з крапкою, який попереджає про небезпечну ділянку дороги. Цікаво, що раніше такого знака не було в іспитах на водійські права.

Також важливо стежити за станом свого автомобіля. Наприклад, зношені гальмівні диски можуть значно погіршити безпеку руху. Тому рекомендується регулярно перевіряти їхній стан.