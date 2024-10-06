Ще один спосіб шахрайства у супермаркетах: українців дурять за допомогою звичайних цінників

Українців все частіше намагаються обдурити в супермаркетах. І мова не тільки про обрахунок на касі та відмову видати решту через відсутність дрібних грошей. Шахрайським інструментом може стати навіть неправильно оформлений цінник.

Наприклад покупець бере на з прилавку ягоди чи ікру важаючи, що на ціннику вказана ціна за упаковку. На касі ж виявляється, що це ціна лише за 100 г продукту, а повна вартість вибраного упакування – в кілька разів більша.

Як розповіли у Держпродспоживслужбі повідомили, в Україні є певні передбачені законом вимоги щодо оформлення цінників. На них повинна бути зазначена не тільки ціна, а й низька інших характеристик товару. Причому для кожної категорії продуктів перелік таких характеристик буде різний, а саме:

вагові товари– назва, сорт, вартість 1 кг чи 100 г;

товари, що продаються на розлив – назва, сорт, ціна за одиницю ваги чи об’єму;

напої у пляшках та штучні товари – назва, сорт, ємність чи вага, ціна за штуку;

розфасовані товари – назва, сорт, вартість 100 г чи 1 кг, вага упаковки, ціна за упаковку товару.

Зазначення всіх цих даних на цінниках повинно допомогти покупцю отримати всю необхідну інформацію про товар та прийняти зважене рішення. Правильно оформлений цінник зводить до мінімуму імовірність помилки чи тим більше шахрайства, адже покупець точно знає, що він купує та за яку ціну.

Якщо ви помітили, що в тому чи іншому закладі торгівлі порушуються правила щодо оформлення цінників, моєте повне право поскаржитися на нього у Держпродспоживслужбу або її представництва у вашому регіоні.

У відомстві також зазначили, що оформляти цінники торгові заклади повинні ще до того, як товар опиниться у торговому залі. До того ж наявність та правильність оформлення цінників потрібно регулярно перевіряти. Продавці зобов’язані робити це кожного ранку перед відкриттям магазину.