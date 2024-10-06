В Україні запровадять новий вид соціальної допомоги: хто і скільки отримає 

Деяким українцям незабаром можуть призначити додаткову соціальну допомогу. Відповідну постанову вже підготували у Міністерстві соціальної політики України. Відомство планує запровадити так звану базову соціальну допомогу, яку виплачуватимуть найбільш незахищеним прошаркам населення.

Скільки будуть платити?

Розмір виплати визначатимуть відштовхуючись від різниці між доходом сім’ї та певною величиною, що відповідає 4 500 грн на кожного її члена. Під час розрахунків голові родини призначатимуть 100% від цієї величини, а решті – по 70%. Сума цих складових і буде становити виплату для соціально незахищеної сім’ї.

Хто зможе отримати базову соціальну допомогу?

Отримати базову соцдопомогу громадяни зможуть лише за власним бажанням. При цьому вони не втратять інші види соціальних виплат. Зокрема подати заявку зможуть українці, яким вже виплачують такі види допомоги:

для багатодітних сімей;

малозабезпечених родин;

матерів-одиначок;

дітей, чиї батьки ухиляються від аліментів;

внутрішньо переміщених осіб;

осіб, що не отримують пенсію;

інвалідів.

Яку допомогу призначать пенсіонерам?

Пенсіонери отримуватимуть базову соцдопомогу в залежності від їхнього стажу. Сума виплат буде розраховуватися так:

менше 10 років – 53% від фіксованої суми;

від 10 до 20 років – 62%;

від 20 до 30 років – 70%;

30 років і більше – 88%.

Хто не отримає базову соціальну допомогу?

Права на базову соціальну допомогу будуть позбавлені такі родини:

У яких є повнолітні безробітні особи, які при цьому не проходять військову службу, не навчається, не мають власного бізнесу та не стоять на обліку в центрі зайнятості. Які мають понад 100 тис. грн на банківських рахунках або облігації на таку ж саму суму.

мають ще одну квартиру чи будинок. Що мають у своїй власності більш ніж один автомобіль (до 15 років).

Звісно у цих правилах є свої нюанси. Ознайомитися з деталями проекту та висловити свою думку щодо певних його пунктів українці можуть в рамках громадського обговорення на сайті Федерації профспілок України. Розпочати виплату базової соцдопомоги у Мінсоцполітики планують до 31 грудня 2026 року.