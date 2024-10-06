Не обмінюйте все на долар: українцям розповіли, як зберігати свої заощадження

В Україні вже увійшло в традицію тримати заощадження у іноземній валюті, здебільшого у доларах. Проте це не єдиний спосіб зберегти свої кошти. Фінансовий аналітик Олексій Козирев розповів, як ще можна інвестувати та навіть примножити заощадження.

Купувати іноземну валюту на думку експерта можна і треба. Однак не варто робити це бездумно. Тримати у валюті він радить не більше 55% заощаджень, причому половину в доларах, а половину в євро.

Бажаючим урізноманітнити свій валютний портфель Козирев пропонує звернути увагу на фунти та швейцарські франки. Проте великі суми у таку валюту вкладати не варто, не більше 5-7% ваших заощаджень.

На 5-10% заощадженої суми можна придбати дорогоцінні метали. Проте фінансовий аналітик не рекомендує робити такі інвестиції, якщо ви мало поінформовані про роботу цього ринку.

Решту 10-20% грошей належить тримати у так званих високоліквідних активах, а саме в готівці та на банківській карті. До цих грошей ви повинні постійно мати доступ на випадок виникнення критичної ситуації.

Якому виду зберігання грошей віддати перевагу – це вже питання індивідуальних уподобань. Однак і готівка і карта мають свої недоліки та переваги, на які варто зважати.

Основним плюсом готівки є її висока ліквідність. «Паперові гроші» можна в будь-який момент обміняти на долари чи євро, використати для здійснення покупки тощо. З цієї точки зору гроші на карті – це не так зручно. Їх використання потребує електронних пристроїв, що в умовах дефіциту електроенергії може стати проблемою.

Натомість очевидною перевагою «карткових грошей» перед готівкою є те, що такі гроші можуть постійно працювати на вас. Розмістивши їх на депозиті чи вклавши у цінні папери, ви будете з дня у день нарощувати свій капітал.

Однак кожен спосіб зберігання заощаджень має свої ризики. Для готівки – це перш за все інфляція, а також форс-мажорні чинники, зокрема приліт, пожежа тощо. Для грошей на карті та депозитів загрозу становлять фінансова криза та проблеми з банківською системою.