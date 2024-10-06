Ухилянтам доведеться несолодко: яка інформація про військовозобов’язаних потрапила до рук ТЦК
Єдиному державного реєстру призовників надали доступ до низки особових даних українців.
Відтепер військовозобов’язаним українцям буде вкрай складно уникнути виконання свого обов’язку перед державою. У Єдиному державному реєстрі призовників з’явилася ціла низка особових даних про кожного з них. Завдяки цьому військомати зможуть моніторити усі зміни в житті потенційних призовників та у будь-який момент дізнатися про їх місцезнаходження.
Інформація про осіб, що підлягають мобілізації, у реєстр регулярно поступатиме із таких відомств:
- Державна судова адміністрація;
- Державна податкова служба;
- Міністерство внутрішніх справ;
- Міністерство юстиції;
- Міністерство фінансів;
- Міністерство охорони здоров’я;
- Міністерство освіти і науки.
Завдяки співпраці із цими державними структурами в електронному реєстрі вже з’явилися такі персональні дані військовозобов’язаних українців:
- телефонні номери;
- адреси електронної пошти;
- інформація про володіння іноземними мовами;
- дані про проходження різноманітних освітніх програм та курсів підвищення кваліфікації;
- про наявність дозволу на зберігання і користування зброєю;
- про наявність закордонних паспортів, віз та інших документів, що дають право на виїзд за кордон;
- про водійське посвідчення та відкриті в ньому категорії;
- дані протоколів та постанов про вчинення особою адмінправопорушень, передбачених статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
- дані про виконавчі документи щодо особи;
- про наявність статусу ветерана війни;
- про документи, що стосуються виїзду особи за кордон на постійне проживання, залишення в інших країнах на постійне проживання та повернення в Україну;
- про посвідчення тракториста та право на керування певними категоріями такого транспорту;
- відомості про посвідчення та інші документи що дають право на керування водним транспортом;
- про свідоцтва пілотів;
- інформація про осіб, що вважаються зниклими безвісти.
Крім того в електронному реєстрі, яким можуть користуватися ТЦК, містяться усі службові дані про військовозобов’язаних, призовників та резервістів, а саме:
- інформація про проходження військової служби та виконання військового обов’язку;
- про визначені Порядком ведення Реєстру військово-облікові ознаки;
- висновки ВЛК;
- дані про проходження альтернативної служби;
- відомості про участь у бойових діях.
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