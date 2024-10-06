Ухилянтам доведеться несолодко: яка інформація про військовозобов’язаних потрапила до рук ТЦК

Відтепер військовозобов’язаним українцям буде вкрай складно уникнути виконання свого обов’язку перед державою. У Єдиному державному реєстрі призовників з’явилася ціла низка особових даних про кожного з них. Завдяки цьому військомати зможуть моніторити усі зміни в житті потенційних призовників та у будь-який момент дізнатися про їх місцезнаходження.

Інформація про осіб, що підлягають мобілізації, у реєстр регулярно поступатиме із таких відомств:

Державна судова адміністрація;

Державна податкова служба;

Міністерство внутрішніх справ;

Міністерство юстиції;

Міністерство фінансів;

Міністерство охорони здоров’я;

Міністерство освіти і науки.

Завдяки співпраці із цими державними структурами в електронному реєстрі вже з’явилися такі персональні дані військовозобов’язаних українців:

телефонні номери;

адреси електронної пошти;

інформація про володіння іноземними мовами;

дані про проходження різноманітних освітніх програм та курсів підвищення кваліфікації;

про наявність дозволу на зберігання і користування зброєю;

про наявність закордонних паспортів, віз та інших документів, що дають право на виїзд за кордон;

про водійське посвідчення та відкриті в ньому категорії;

дані протоколів та постанов про вчинення особою адмінправопорушень, передбачених статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

дані про виконавчі документи щодо особи;

про наявність статусу ветерана війни;

про документи, що стосуються виїзду особи за кордон на постійне проживання, залишення в інших країнах на постійне проживання та повернення в Україну;

про посвідчення тракториста та право на керування певними категоріями такого транспорту;

відомості про посвідчення та інші документи що дають право на керування водним транспортом;

про свідоцтва пілотів;

інформація про осіб, що вважаються зниклими безвісти.

Крім того в електронному реєстрі, яким можуть користуватися ТЦК, містяться усі службові дані про військовозобов’язаних, призовників та резервістів, а саме: