Від нових графіків відключень світла може постраждати бойлер та холодильник: як підготувати техніку

Щоб уникнути поломок дорогої техніки під час чергових відключень світла, українцям варто вжити додаткових заходів безпеки. Крім звичайного вимкнення приладів, варто розглянути встановлення реле напруги. Цей пристрій захистить вашу техніку від пошкоджень, спричинених нестабільним електропостачанням.

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Технічний директор “Черкасиобленерго” попереджає про значні коливання напруги в мережі під час відключень. Щоб зберегти свою техніку в робочому стані, варто скористатися порадами фахівця та вжити необхідних заходів безпеки.

Щоб уберегти свою техніку від поломок під час відключень світла, найкраще вимикати її з розеток. Особливо це стосується холодильників, бойлерів та пральних машин. Після того, як світло знову з’явиться, почекайте 10-15 хвилин і тільки тоді вмикайте прилади.

Для надійного захисту вашої техніки від пошкоджень під час перепадів напруги рекомендується встановити реле напруги. Це розумний пристрій, який автоматично відключить всі прилади, коли напруга в мережі стане занадто високою або занадто низькою. Після того, як ситуація стабілізується, реле самостійно ввімкне живлення.

Окрім реле напруги, для захисту побутової техніки можна використовувати стабілізатори або джерела безперебійного живлення (ДБЖ). Стабілізатори вирівнюють коливання напруги в мережі, забезпечуючи приладам стабільне живлення. ДБЖ, крім стабілізації, мають вбудовані акумулятори, які дозволяють продовжити роботу техніки при відключенні електроенергії.

Опалювальний сезон обіцяє бути складним, але завчасна підготовка може значно полегшити життя. Зарядні станції, генератори та утеплені помешкання – це інвестиції в комфорт і безпеку, які допоможуть пережити навіть тривалі відключення електроенергії.

Додамо, що днями в Укренерго заявили, що відключення будуть лише, коли температура опуститься нижче -10 градусів за Цельсієм. І то відключення будуть по одній чи дві черги. Однак радіти не варто. Це лише за умови відсутності нових обстрілів енергетичної інфраструктури з боку окупантів.