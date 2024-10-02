Оформити відстрочку не встаючи з дивану: у «Резерв+» незабаром з’явиться нова функція

Військовозобов’язані українці незабаром зможуть оформити відстрочку від мобілізації без звернення до ТЦК. З листопада така функція стане доступною у мобільному застосунку «Резерв+». Таким самим чином можна буде і продовжити отриману раніше відстрочку.

Про спрощення процедури отримання та продовження відстрочки повідомила заступниця очільника Міноборони Катерина Черногоренко. Вона зазначила, що новий механізм буде особливо зручним для студентів, що навчаються за кордоном. Адже їм не доведеться спеціально приїздити в Україну аби відвідати військомат та підтвердити своє право на відстрочку від служби.

Наразі ведеться всебічна підготовка до впровадження цієї функції у «Резерв+». Адже, за словами Катерини Черногоренко, перед запуском механізму дистанційного надання відстрочок потрібно не тільки внести відповідні зміни до законодавства, а й подбати про певні технологічні деталі, зокрема доступність всіх необхідних реєстрів.

Хто має право на відстрочку?

Згідно із статтею 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, отримати відстрочку від мобілізації у 2024 році можуть:

особи, заброньовані органами державної чи місцевої влади, підприємствами критичної інфраструктури;

інваліди та тимчасово непридатні особи, що отримали відповідний висновок ВЛК;

особи, що мають трьох і більше неповнолітніх дітей;

батьки та матері одинаки;

опікуни дітей з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями;

особи, що утримують своїх повнолітніх дітей з інвалідністю I чи II групи;

усиновлювачі дітей-сиріт віком до 18 років;

особи, що доглядають за тяжко хворою дитиною, дружиною/чоловіком, своїми батьками чи батьками дружини/чоловіка;

опікуни недієздатних осіб;

особи, що мають дружину/чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

які мають дружину/чоловіка з інвалідністю III групи, отриману внаслідок онкологічного захворювання;

які мають одного з батьків (своїх, дружини/чоловіка) з інвалідністю I або II групи, якщо більше нікому їх утримувати;

особи, що мають родичів другого ступеня спорідненості з інвалідністю I або II групи, за якими доглядають через відсутність ближчих родичів;

студенти та аспіранти денної форми навчання, а також інтерни й докторанти;

дехто з науковців та науково-педагогічних працівників, що працюють в закладах освіти;

близькі родичі зниклих чи загиблих під час АТО або повномасштабної війни;

нардепи, судді, дипломати та працівники органів військового управління.

Згідно з указом президента такі особи мають право на відстрочку строком у 3 місяці, яку потрібно періодично продовжувати.