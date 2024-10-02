Продати стару гривню майже за 1000$: хто сказав, що це неможливо

В Україні деякі старі монети номіналом всього 1 гривня можуть принести своїм власникам до 1000$. Зокрема це стосується монет деяких різновидів, що випускалися в дуже обмеженій кількості. За такі екземпляри колекціонери готові торгуватися до останнього.

Найдорожчою монетою номіналом 1 гривня вважається монета різновиду 1.1ААг, випущена у 1992 році. Спеціалісти профільного ресурсу «Монети-ягідки» вважають, що такий екземпляр можна продати щонайменше за 12 000 грн. Хоча відомі випадки, коли на інтернет-аукціонах монети цього різновиду продавали навіть за 37 000 грн.

Основною відмінністю такого грошового знаку від інших подібних є його гладкий гурт без жодних написів. Справа в тому, що у 1992 році в Україні ще не було інструментів для нанесення напису на гурт монет. Завдяки цьому цінну монету тепер може розпізнати навіть людина без особливих знань у галузі нумізматики.

Другою за вартістю вважається 1-гривнева монета різновиду 1БАг викарбувана у 1995 році. Вона має ту ж саму особливість, що й найдорожча монета нашого рейтингу – гладенький гурт без надписів та насічок. Вартість такої монети коливається у межах 7 000 та 9 000 грн.

Замикає трійку лідерів 1 гривня різновиду 1АДг випущена у 2001 році. Як і решта рідкісних 1-гривневих монет, вона має ідеально гладенький гурт. Проте за таку монету можна отримати не більше 5000 грн, навіть якщо вона буде в ідеальному стані.

Доречі саме таку 1-гривневу монету найчастіше підробляють фальшивомонетники. Вони беруть інші гривні 2001 року і спилюють з їх гурту всі надписи й нерівності. Щоб не переплутати таку підробку з оригіналом потрібно знати й інші параметри цінної монети, зокрема її вагу – 6,8 грама, та діаметр – 26 мм. Або ж просто звернутися до фахівця, який дасть оцінку вашій монеті та назве її приблизну вартість.