По старому більше не буде: в МОН анонсували важливі зміни в процесі навчання школярів

Незабаром дітям, що мають статус ВПО, заборонять дистанційно продовжувати навчання у їхніх рідних школах. Переселенцям доведеться влаштовуватися у місцеві навчальні заклади та переходити на офлайн-освіту. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Відмовитися від онлайн-навчання внутрішнім переселенцям доведеться з 1 вересня 2025 року. Такі зміни передбачені новою програмою МОН «Школа офлайн».

Згідно із задумом творців програми, перехід на навчання офлайн допоможе дітям-переселенцям інтегруватися у суспільство та краще освоїтися у новому регіоні. Окрім того у Міносвіти наголосили, що очне навчання забезпечить учням більш високий рівень освіти за рахунок індивідуального підходу вчителів, а також розвиток комунікаційних навичок.

Щоправда у МОН зазначили, що переведення учнів у місцеві школи буде відбуватися лише якщо:

навчання у цих школах буде безпечним для дітей;

у школах поблизу місця проживання дитини буде вільне місце.

Якщо ці умови будуть виконані, школяр зможе перейти на очне навчання та продовжити свою освіту у місцевій школі.

У МОН також випустили інструкцію для ВПО, що бажають перевести свою дитину на офлайн навчання у місцеву школу. Щоб це зробити їм потрібно виконати кілька кроків:

Отримати від навчального закладу, де навчається дитина, інформацію про зміни з початку нового навчального року. Перевірити, чи є у школах поблизу місця проживання дитини вільні місця. Для цього можна скористатися офіційним порталом Інституту освітньої аналітики. Обрати школу та подати до неї заяву. Паралельно потрібно поінформувати навчальний заклад, в якому навчається дитина, про переведення. Дочекатися переведення дитини директором дистанційної школи до нового навчального закладу.

Якщо місць у школах поблизу нового дому школяра немає, потрібно надати директору дистанційної школи підтвердження цього факту. Наприклад надіслати йому посилання на сайт Інституту освітньої аналітики із даною інформацією. Тоді дитину не змусять переводитися із рідної школи, закріпивши її перебування на онлайн-навчанні відповідним наказом.