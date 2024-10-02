В Україні з’явився новий дорожній знак: що він означає

В Україні почали масово встановлювати новий дорожній знак. На цьому знаку зображений трикутник із червоним контуром та великою чорною крапкою всередині. Оскільки цей знак почали встановлювати зовсім нещодавно, далеко не всі водії знають його значення. Тож у Службі автомобільних доріг вирішили просвітити українських керманичів, адже від знання дорожніх знаків напряму залежить їх безпека.

«Крапка в трикутнику»: що це за знак?

Офіційна назва нового знаку – «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод». У Правила дорожнього руху він був внесений лише 3 роки тому під порядковим номером 1.41. Та в народі його вже встигли прозвати «крапка в трикутнику».

Основне завдання цього знаку – попередити водіїв, що невдовзі вони в’їдуть на ділянку дороги, де часто трапляються аварії. Знаючи про це, кермувальники транспортних засобів будуть більш обережними та уважними.

У Службі автомобільних доріг також уточнили деякі деталі, які стосуються нового знаку. Зокрема там розповіли, на якій відстані від небезпечної ділянки дороги зазвичай розташовують знак «крапка в трикутнику»:

за 50-100 метрів – на території населеного пункту;

за 150-300 метрів – за межами населених пунктів.

Такої відстані цілком достатньо, щоб водії могли зосередитися та підготуватися до проїзду небезпечного відрізку шляху.

Історія нового знаку: не такий вже він і новий

Насправді знак «крапка в трикутнику» з’явився в Україні досить давно – більш ніж 10 років тому. Знак пройшов офіційне затвердження, однак встановлювати його на українських автошляхах не спішили. Адже попри те, що в 2014 році «крапку в трикутнику» внесли до ДСТУ, включити його у екзаменаційні завдання для отримання водійського посвідчення чомусь «забули».

Виправили цю помилку лише у листопаді 2021 року. Саме тоді новий попереджувальний знак почали вивчати на водійських курсах та встановлювати на українських дорогах. Тепер же його можна побачити майже на всіх автошляхах країни. Ви точно його зустрінете навіть, якщо виїжджаєте на невелику відстань. Тож варто запам’ятати значення знаку «крапка в трикутнику», адже одного дня він може врятувати ваше життя.