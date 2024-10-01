Що робити, якщо немає троса: названо найнесподіваніший спосіб буксирування авто

Ви коли-небудь потрапляли в ситуацію, коли потрібно було терміново відбуксирувати автомобіль, а троса під рукою не виявилося? Виявляється, вихід можна знайти навіть у найнесподіваніших місцях.

Як зробити буксирувальний трос із підручних засобів?

Багато автолюбителів задаються питанням: що робити, якщо під рукою немає спеціального троса для буксирування? Відповідь може вас здивувати: для цієї мети цілком підійдуть звичайний скотч або стрейч-плівка.

Як виготовити такий трос?

Пропонуємо коротку інструкцію про те, як перетворити звичайний скотч на трос для буксирування. Насправді це не просто можливо, а й доволі просто.

Розтягніть обраний матеріал (скотч або стрейч-плівку) і прикріпіть його кінці до зовнішніх дзеркал обох автомобілів.

Почніть щільно намотувати обраний матеріал на цю основу. Що більше шарів, то міцнішим буде отриманий «трос».

Перед тим, як почати буксирування, обов’язково перевірте міцність отриманого троса. Потягніть його з невеликою силою.

Чому такий трос витримує?

Секрет міцності такого саморобного троса криється в його структурі. При багаторазовому намотуванні матеріал набуває високої міцності на розрив. Але шарів має бути дійсно багато.

Що ще потрібно знати

Якщо вам доведеться скористатися таким підручним методом, врахуйте кілька моментів.

Безпека понад усе. Незважаючи на те, що такий трос може витримати вагу автомобіля, не варто використовувати його для буксирування на великі відстані або при високих швидкостях.

Альтернативні варіанти. Якщо у вас є можливість, краще використовувати спеціальний буксирувальний трос. Він надійніший і безпечніший.

Обмеження. Саморобний трос зі скотча або стрейч-плівки слід використовувати тільки в екстрених випадках і на коротких дистанціях.

Цей незвичайний спосіб буксирування може виручити вас у непередбачуваній ситуації. Однак пам’ятайте, що це лише тимчасове рішення. За першої ж можливості замініть саморобний трос на професійний.