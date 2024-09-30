Украинцы готовятся к существенному подорожанию мобильной связи: тарифы вырастут почти вдвое

В следующем году украинцев будет ожидать неприятный сюрприз. Стоимость мобильной связи значительно увеличится. По прогнозам экспертов, тарифы на услуги мобильной связи вырастут в среднем на 50%. Среди основных причин называют следующие:

рост цен на электроэнергию;

общую инфляцию в стране из-за продолжения военных действий;

необходимость значительных инвестиций в инфраструктуру операторов для обеспечения стабильной работы сети в условиях энергетических кризисов.

Рассмотрим причины подробнее.

Подорожание электричества

Главной причиной роста цены все же остается подорожания стало резкое повышение цен на электроэнергию. Для поддержания работы базовых станций операторам требуется значительное количество электричества. В условиях энергетической нестабильности операторы вынуждены искать альтернативные источники питания и инвестировать в резервные системы, что влечет за собой существенные дополнительные расходы. Дизель или бензин для генератора требует немалых инвестиций. Да и само оборудование стоит недешево. Причем, сейчас мобильные операторы продолжают подготовку к возможным блэкаутом. Аналитики припускают, что октябрь и часть ноября Украина пройдет без отключений или с максимально мягкими графиками. Чем ниже будет опускаться температура воздуха тем большими будут периоды отключения.

Инфляция

Кроме того, инфляция, которая наблюдается в стране, также оказывает влияние на стоимость услуг мобильной связи. Повышение цен на материалы, оборудование и зарплаты сотрудников приводит к увеличению себестоимости услуг и, как следствие, к росту тарифов.

Инвестиции в энергонезависимость

Операторы мобильной связи отмечают, что они предпринимают меры для поддержания качества услуг и минимизации времени отсутствия связи для абонентов. Однако, без государственной поддержки, они вынуждены перекладывать свои растущие расходы на плечи потребителей.

Татьяна Попова, глава Телекоммуникационной палаты Украины, подчеркнула, что

операторы будут вынуждены вкладывать значительные ресурсы в энергонезависимость сетей. Если государство не предоставит помощь, это напрямую повлияет на стоимость услуг для потребителей.