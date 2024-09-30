Не тільки комуналка: українців змусять платити за житло

З осені 2024 року власники великих квартир та будинків в Україні можуть очікувати додаткових витрат. Уряд запровадив нові правила оподаткування нерухомості, які передбачають сплату податку за кожен квадратний метр, що перевищує встановлені норми.

Хто повинен буде сплатити податок

Це торкнеться багатьох осіб:

Власники квартир. Податок доведеться платити за кожен квадратний метр, що перевищує 60 м².

Власники будинків. Податок нараховується на площу, що перевищує 120 м².

Якщо особа володіє кількома об’єктами нерухомості, то податок буде сплачувати, якщо їх загальна площа перевищує 180 квадратів. Причому, якщо власність часткова, наприклад, квартирою на 120 квадратів володіє дві особи, то сплачувати податок не доведеться. Адже у власності у кожного буде по 60 квадратів, а це не більше дозволеного.

Як розраховується податок?

Ставка податку залежить від мінімальної заробітної плати та становить 1,5% від неї за кожен квадратний метр понад встановлену норму. Для розрахунків за 2023 рік ця ставка складає 100,5 грн за квадратний метр.

Приклад розрахунку:

Якщо площа квартири становить 64 квадратних метри, то податок дорівнюватиме: (64 м² – 60 м²) * 100,5 грн/м² = 402 грн.

Для власників особливо великих помешкань передбачені додаткові платежі:

Квартири понад 300 м²: додатково 25 000 грн.

Будинки понад 500 м²: додатково 25 000 грн.

Хто звільняється від сплати податку?

Платити податок не доведеться власникам:

квартир площею до 60 м².

будинків площею до 120 м².

декількох об’єктів нерухомості загальною площею не більше 180 м².

Куди сплачувати податок?

Податок сплачується до бюджету за місцем розташування нерухомості. Термін сплати – протягом 60 днів з моменту отримання податкового повідомлення. Якщо сплатите податок не у встановлені терміни, то додатково доведеться сплатити штраф.

Де дізнатися більше?

Для детальніших розрахунків та уточнення інформації можна скористатися спеціальним калькулятором на сайті Державної податкової служби України.