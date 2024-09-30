В Україні різко зміниться погода: чого чекати від осені 2024 

Осінь вступає в свої права: дощі та похолодання накриють Україну

За даними Укргідрометцентру, погода в Україні різко зміниться на початку тижня. Очікуються дощі, зниження температури та навіть мокрий сніг у горах.

Що чекати українців на початку тижня

Останній день вересня та початок жовтня будуть дощовими

30 вересня. У західних областях пройдуть дощі, місцями значні. На високогір’ї Карпат очікується дощ зі снігом. Температура повітря знизиться до 0-5° тепла. В інших регіонах без опадів, але прохолодно.

1 жовтня. Дощі припиняться, крім західних областей та Криму. Проте, утримається прохолодна погода. На високогір’ї Карпат збережеться мокрий сніг.

Температурні коливання

Крім дощів, також варто очікувати на зниження температури.

Найхолодніше буде на заході України та в горах, де температура вдень не перевищить 13° тепла.

Найтепліше буде на півдні та сході країни – до 25° тепла.

У Києві очікується суха погода з температурою вдень близько 18°.

Вітер

На додачу до дощу та низьких температур можливі пориви вітру

Переважатиме північний та північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Місцями пориви вітру можуть досягати 15-20 м/с, особливо на півдні та сході країни.

Зважаючи на зміну погоди, варто взяти з собою теплий одяг та парасольку, особливо якщо плануєте поїздку за межі міста. Водіям слід бути обережними на дорогах через можливі ожеледиці в гірських районах.

Загалом, погода на початку тижня буде нестабільною, тому варто слідкувати за оновленими прогнозами.

Ближче до кінця тижня погодні умови дещо покращаться. Стовпчики термометрів піднімуться до позначки +17-+22 градуси за Цельсієм. Будуть і тепліші дні, однак на календарі вже жовтень, тож варто готуватися до зими. А вона буде складною, в першу чергу через відключення електропостачання.