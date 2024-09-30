В Україні різко зміниться погода: чого чекати від осені 2024
Осінь вступає в свої права: дощі та похолодання накриють Україну
За даними Укргідрометцентру, погода в Україні різко зміниться на початку тижня. Очікуються дощі, зниження температури та навіть мокрий сніг у горах.
Що чекати українців на початку тижня
Останній день вересня та початок жовтня будуть дощовими
- 30 вересня. У західних областях пройдуть дощі, місцями значні. На високогір’ї Карпат очікується дощ зі снігом. Температура повітря знизиться до 0-5° тепла. В інших регіонах без опадів, але прохолодно.
- 1 жовтня. Дощі припиняться, крім західних областей та Криму. Проте, утримається прохолодна погода. На високогір’ї Карпат збережеться мокрий сніг.
Температурні коливання
Крім дощів, також варто очікувати на зниження температури.
- Найхолодніше буде на заході України та в горах, де температура вдень не перевищить 13° тепла.
- Найтепліше буде на півдні та сході країни – до 25° тепла.
- У Києві очікується суха погода з температурою вдень близько 18°.
Вітер
На додачу до дощу та низьких температур можливі пориви вітру
- Переважатиме північний та північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.
- Місцями пориви вітру можуть досягати 15-20 м/с, особливо на півдні та сході країни.
Зважаючи на зміну погоди, варто взяти з собою теплий одяг та парасольку, особливо якщо плануєте поїздку за межі міста. Водіям слід бути обережними на дорогах через можливі ожеледиці в гірських районах.
Загалом, погода на початку тижня буде нестабільною, тому варто слідкувати за оновленими прогнозами.
Ближче до кінця тижня погодні умови дещо покращаться. Стовпчики термометрів піднімуться до позначки +17-+22 градуси за Цельсієм. Будуть і тепліші дні, однак на календарі вже жовтень, тож варто готуватися до зими. А вона буде складною, в першу чергу через відключення електропостачання.
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