Українці готуються до суттєвого подорожчання мобільного зв’язку: тарифи зростуть майже вдвічі

Наступного року на українців чекатиме неприємний сюрприз. Вартість мобільного зв’язку значно збільшиться. За прогнозами експертів, тарифи на послуги мобільного зв’язку зростуть у середньому на 50%. Серед основних причин називають такі:

зростання цін на електроенергію;

загальну інфляцію в країні через продовження військових дій;

необхідність значних інвестицій в інфраструктуру операторів для забезпечення стабільної роботи мережі в умовах енергетичних криз.

Розглянемо причини докладніше.

Подорожчання електрики

Головною причиною зростання ціни все ж таки залишається здорожчання стало різке підвищення цін на електроенергію. Для підтримки роботи базових станцій операторам потрібна значна кількість електрики. В умовах енергетичної нестабільності оператори змушені шукати альтернативні джерела живлення та інвестувати в резервні системи, що тягне за собою суттєві додаткові витрати. Дизель або бензин для генератора вимагає чималих інвестицій. Та й саме обладнання коштує недешево. Причому, зараз мобільні оператори продовжують підготовку до можливих блекаутів. Аналітики припускають, що жовтень і частина листопада Україна пройде без відключень або з максимально м’якими графіками. Чим нижче опускатиметься температура повітря, тим більшими будуть періоди відключення.

Інфляція

Крім того, інфляція, яка спостерігається в країні, також впливає на вартість послуг мобільного зв’язку. Підвищення цін на матеріали, обладнання та зарплати співробітників призводить до збільшення собівартості послуг і, як наслідок, до зростання тарифів.

Інвестиції в енергонезалежність

Оператори мобільного зв’язку зазначають, що вони вживають заходів для підтримки якості послуг і мінімізації часу відсутності зв’язку для абонентів. Однак, без державної підтримки, вони змушені перекладати свої зростаючі витрати на плечі споживачів.

Тетяна Попова, голова Телекомунікаційної палати України, підкреслила, що

оператори будуть змушені вкладати значні ресурси в енергонезалежність мереж. Якщо держава не надасть допомогу, це безпосередньо вплине на вартість послуг для споживачів.