Решение принято: мужчин с этими профессиями призовут уже с 1 октября

С 1 октября вступают в силу новые правила мобилизации, которые касаются, в частности, мужчин в возрасте от 50 до 60 лет.

Как сообщил нардеп Федор Вениславский, Сухопутные войска Украины издали новую директиву, которая ограничивает мобилизацию мужчин старшего возраста. Речь идет о тех, кому исполнилось 50 лет. Теперь их могут призывать только при наличии отдельного мобилизационного распоряжения Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Кто старше 50 не избежит мобилизации

Мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 50 до 60 лет, которые имеют дефицитные военно-учетные специальности, необходимые для обеспечения потребностей армии. Это могут быть медики, инженеры, специалисты по логистике и другие.

Кто имеет право на отсрочку?

Право на отсрочку от мобилизации имеют:

Мужчины, которые воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет.

Мужчины, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Лица, которые занимаются инвалидами I или II группы.

Мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Лица с инвалидностью I, II или III групп.

Мужчины, которые являются опекунами, усыновителями, попечителями детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Студенты. Но только лица, обучающиеся на дневной форме и получающие первое высшее образование.

Что это означает для военнообязанных?

Новые правила мобилизации упрощают процедуру для большинства мужчин в возрасте от 50 до 60 лет. Однако, лицам, имеющим дефицитные специальности, следует быть готовыми к возможному призыву.

Добавим, что в поступления госбюджета Украины на 2025 год заложены доходы от экономического бронирования. То есть уже в ближайшее время в Украине может заявиться и такой вариант для получения отсрочки. Однако все это до сих пор на этапе обсуждения. Мы будем следить за ситуацией и дополнительно сообщим о возможных изменениях.