Придется экономить? Популярный продукт подорожал на 147% 

Картофель, один из самых популярных продуктов на наших столах, заметно подорожал. Если в прошлом году килограмм картофеля стоил около 7 гривен, то сейчас его цена выросла почти вдвое. Цены на картофель продолжают расти во многих регионах Украины.

Например, на крупном оптовом рынке «Шувар» стоимость килограмма картофеля увеличилась на 147% по сравнению с прошлым годом и составляет 17,3 гривны. Хотя в разных регионах страны цены могут несколько отличаться, общая тенденция к подорожанию очевидна.

Причины подорожания

Среди основных факторов, которые повлияли на подорожание этого популярного овоща, можно выделить следующие:

Рост затрат на логистику. Повышение цен на топливо, услуги транспортировки и другие логистические расходы напрямую влияют на конечную стоимость продукта на прилавках магазинов.

Сезонность и сорта. Начало сезона сбора поздних сортов картофеля, которые традиционно стоят дороже ранних сортов, также повлияло на общее повышение цен. Поздние сорта, как правило, имеют лучшие вкусовые качества и дольше хранятся, что объясняет их более высокую стоимость.

Несмотря на подорожание, общая ситуация с предложением картофеля на рынке Украины характеризуется стабильностью. Несмотря на опасения относительно влияния засухи на урожай, в целом урожай картофеля 2024 года оценивается как достаточно хороший

Картофель будет дорожать и в дальнейшем

Несмотря на то, что в целом ситуация с урожаем картофеля в Украине является стабильной, эксперты прогнозируют возможный дальнейший рост цен на этот продукт в ближайший месяц. Это связано с несколькими факторами:

Уменьшение предложения ранних сортов и рост спроса. С уменьшением объемов раннего картофеля на рынке и одновременным ростом спроса на него, цены могут расти.

Переход на поздние сорта. Переход к уборке поздних сортов картофеля также может повлиять на цены. Как правило, поздние сорта имеют более длительные сроки хранения и лучшие вкусовые качества, что обусловливает их более высокую стоимость.

Погодные условия. Затяжные дожди во время уборки урожая затрудняют сбор и транспортировку.

Рост затрат. Рост цен на энергоносители и услуги логистики по-прежнему остается одним из основных факторов, влияющих на стоимость продукции.

Однако, эксперты не прогнозируют резкого скачка цен на картофель. Общий объем предложения картофеля на рынке остается достаточным для удовлетворения спроса, что сдерживает значительный рост цен.