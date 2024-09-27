Доведеться економити? Популярний продукт здорожчав на 147% 

Картопля, один з найпопулярніших продуктів на наших столах, помітно подорожчала. Якщо минулого року кілограм картоплі коштував близько 7 гривень, то зараз його ціна зросла майже вдвічі. Ціни на картоплю продовжують зростати у багатьох регіонах України.

Наприклад, на великому гуртовому ринку “Шувар” вартість кілограма картоплі збільшилась на 147% порівняно з минулим роком і становить 17,3 гривні. Хоча в різних регіонах країни ціни можуть дещо відрізнятися, загальна тенденція до подорожчання очевидна.

Причини подорожчання

Серед основних факторів, які вплинули на подорожчання цього популярного овочу, можна виділити такі:

Зростання витрат на логістику. Підвищення цін на паливо, послуги транспортування та інші логістичні витрати безпосередньо впливають на кінцеву вартість продукту на прилавках магазинів.

Сезонність та сорти. Початок сезону збору пізніх сортів картоплі, які традиційно коштують дорожче за ранні сорти, також вплинув на загальне підвищення цін. Пізні сорти, як правило, мають кращі смакові якості та довше зберігаються, що пояснює їхвищу вартість.

Попри подорожчання, загальна ситуація з пропозицією картоплі на ринку України характеризується стабільністю. Попри побоювання щодо впливу посухи на врожай, у цілому урожай картоплі 2024 року оцінюється як досить хороший

Картопля дорожчатиме і надалі

Попри те, що загалом ситуація з врожаєм картоплі в Україні є стабільною, експерти прогнозують можливе подальше зростання цін на цей продукт у найближчий місяць. Це пов’язано з кількома факторами:

Зменшення пропозиції ранніх сортів та зростання попиту. Зі зменшенням обсягів ранньої картоплі на ринку та одночасним зростанням попиту на неї, ціни можуть зростати.

Перехід на пізні сорти. Перехід до збирання пізніх сортів картоплі також може вплинути на ціни. Як правило, пізні сорти мають довші терміни зберігання та кращі смакові якості, що обумовлює їх вищу вартість.

Погодні умови. Затяжні дощі під час збирання врожаю ускладнюють збір та транспортування.

Зростання витрат. Зростання цін на енергоносії та послуги логістики, як і раніше, залишається одним з основних факторів, що впливають на вартість продукції.

Проте, експерти не прогнозують різкого стрибка цін на картоплю. Загальний обсяг пропозиції картоплі на ринку залишається достатнім для задоволення попиту, що стримує значне зростання цін.