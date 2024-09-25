От 50 тысяч в месяц: в Украине ищут работников на высокие зарплаты

За последний год средняя зарплата в Украине выросла на 20%. Однако, динамика изменения заработных плат в разных профессиях существенно отличается.

IT-сфера: взлеты и падения

Несмотря на общий рост зарплат, в сфере IT наблюдаются как значительные повышения, так и снижения заработных плат. Например, руководители отделов контента и маркетинга могут рассчитывать на увеличение доходов до 133%, тогда как зарплаты программистов Golang и C++ снизились на 46% и 29% соответственно.

Наиболее востребованные профессии в Украине

Среди профессий с наибольшим ростом зарплат можно выделить:

Переводчики испанского: их доходы выросли на впечатляющие 245%.

Налоговые консультанты: их зарплаты увеличились на 160%.

Руководители отделов контента: их доходы выросли на 133%.

Такие цифры свидетельствуют о нехватке квалифицированных кадров. Это логично, ведь если говорить о, например, переводчиках, то им проще уехать за границу и строить карьеру там. Причем дело не всегда в уровне зарплаты, а в безопасности.

Несмотря на колебания в отдельных профессиях, общая тенденция свидетельствует о росте средней зарплаты в Украине. Это связано с рядом факторов, включая инфляцию, дефицит квалифицированных кадров и рост экономики. Но радоваться не стоит, по прогнозам экономистов, в 2025 году ожидается замедление экономики и рост инфляции. Это может повлиять на динамику заработных плат в различных секторах экономики.

В дополнение, в 2025 году не предусмотрен рост минимальной заработной платы. Она так и останется на уровне 8 000 гривен.

В целом рынок труда в Украине продолжает меняться. Чтобы получить высокую заработную плату, специалистам необходимо постоянно повышать свою квалификацию и адаптироваться к новым требованиям работодателей.

После войны в Украине будут нужны представители рабочих профессий, а также инженеры, конструкторы и архитекторы. Сейчас ситуация на рынке труда стабильная, но неутешительная. И ждать улучшения стоит только после завершения войны.