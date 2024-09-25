Від 50 тисяч на місяць: в Україні шукають працівників на високі зарплати

За останній рік середня зарплата в Україні зросла на 20%. Проте, динаміка зміни заробітних плат у різних професіях суттєво відрізняється.

IT-сфера: злети і падіння

Незважаючи на загальне зростання зарплат, у сфері IT спостерігаються як значні підвищення, так і зниження заробітних плат. Наприклад, керівники відділів контенту та маркетингу можуть розраховувати на збільшення доходів до 133%, тоді як зарплати програмістів Golang та C++ знизилися на 46% та 29% відповідно.

Найбільш затребувані професії в Україні

Серед професій з найбільшим зростанням зарплат можна виділити:

Перекладачі іспанської: їхні доходи зросли на вражаючі 245%.

Податкові консультанти: їхні зарплати збільшилися на 160%.

Керівники відділів контенту: їхні доходи зросли на 133%.

Такі цифри свідчать про нестачу кваліфікованих кадрів. Це логічно, адже якщо говорити про, наприклад, перекладачів, то їм простіше виїхати за кордон та будувати кар’єру там. При чому річ не завжди в рівні зарплати, а в безпеці.

Незважаючи на коливання в окремих професіях, загальна тенденція свідчить про зростання середньої зарплати в Україні. Це пов’язано з низкою факторів, включаючи інфляцію, дефіцит кваліфікованих кадрів та зростання економіки. Але радіти не варто, за прогнозами економістів, у 2025 році очікується сповільнення економіки та зростання інфляції. Це може вплинути на динаміку заробітних плат у різних секторах економіки.

На додачу, в 2025 році не передбачене зростання мінімальної заробітної плати. Вона так і залишиться на рівні 8 000 гривень.

Загалом ринок праці в Україні продовжує змінюватися. Для того, щоб отримати високу заробітну плату, фахівцям необхідно постійно підвищувати свою кваліфікацію та адаптуватися до нових вимог роботодавців.

Після війни в Україні будуть потрібні представники робітних професій, а також інженери, конструктори та архітектори. Наразі ситуація на ринку праці стабільна, але невтішна. І чекати на покращення варто лише після завершення війни.