На конец года пенсии получат не все: в Украине ввели очередные изменения

В Украине в очередной раз заговорили об изменениях в системе пенсионного обеспечения. С 2024 года для выхода на пенсию нужно иметь больше страхового стажа. Это означает, что не все украинцы смогут получить пенсию по достижении пенсионного возраста. Если в 60 лет у вас меньше чем 35 лет стажа, то выйти на пенсию не удастся.

Что делать, если стажа не хватает?

Для тех, кто не набрал необходимого стажа, государство предусмотрело социальную помощь. Ее размер зависит от прожиточного минимума и доходов семьи. Однако, максимальная сумма помощи ограничена. Еще один вариант – купить стаж. Однако далеко не для всех нужная сумма является подъемной.

Кто может рассчитывать на социальную помощь вместо пенсии

Получить социальную помощь могут граждане Украины, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют достаточного страхового стажа. Также на помощь могут рассчитывать лица с инвалидностью.

Как оформить социальную помощь?

Чтобы оформить социальную помощь, необходимо обратиться в орган социальной защиты по месту жительства. Для этого нужно подготовить пакет документов, который включает декларацию о доходах, документы, подтверждающие личность и место жительства, а также другие документы, что подтверждают стаж или доход.

Отметим, что украинцам нужно привыкать к таким изменениям. С каждым годом требования к страховому стажу будут расти. Социальная помощь — это временная мера: ее назначают на определенный период и могут пересматривать. Эксперты рекомендуют украинцам самостоятельно заботиться о своей финансовой безопасности в пенсионном возрасте, поэтому стоит экономить на будущее, а лучше начать делать взносы в частные пенсионные фонды. Но обратите внимание, что сотрудничество с частным пенсионным фондом не освобождает от уплаты Единого социального взноса в Пенсионный фонд Украины.

Даже правительство уже неоднократно подчеркивало, что украинцы должны сами заботиться о будущем. Поэтому ожидать улучшения уровня жизни пенсионеров сейчас речь не идет. И такой ситуация будет минимум несколько десятков лет.