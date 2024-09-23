Популярный овощ может подорожать на полках магазинов уже к концу сентября

Из-за аномальной жары в этом году украинские фермеры столкнулись с проблемами выращивания лука. Недостаток влаги и высокие температуры негативно повлияли на урожайность. В результате собраны меньшие объемы качественного лука.

По словам экспертов, даже использование современных систем орошения не смогло спасти ситуацию. Большая часть собранного лука имеет небольшие размеры и не пригодна для длительного хранения.

Для потребителей это означает

Высокие цены. Ожидается, что цены на лук будут значительно выше, особенно в зимний период.

Ограниченный выбор. Ассортимент лука будет меньше, поскольку большая часть урожая не соответствует стандартам качества.

Почему так произошло?

Основной причиной дефицита лука стала аномальная жара и засуха. Эти погодные условия негативно повлияли на рост и развитие растений. Кроме того, из-за изменения климата все больше фермеров переходят на выращивание овощей в западных регионах Украины, где климатические условия более благоприятные. Однако, это не позволяет полностью компенсировать потери урожая в других регионах. В первую очередь речь идет о Херсонщине, которая существенно пострадала от боевых действий.

Что дальше?

Эксперты прогнозируют, что ситуация с луком может стабилизироваться только в следующем году при условии благоприятных погодных условий. К тому времени украинцам придется смириться с высокими ценами и ограниченным выбором этого популярного овоща.

Поэтому уже сейчас стоит позаботиться о покупке лука, ведь зимой цены будут значительно выше. Храните лук в сухом, темном и прохладном месте. Оптимальная температура – от 0 до +5°C. Используйте для хранения корзины, сетки или деревянные ящики. Следите, чтобы лук был сухим, ведь чрезмерная влага может привести к гниению. Регулярно перебирайте запасы, удаляя испорченные луковицы. И еще, не храните лук рядом с картофелем: Картофель выделяет влагу, что может привести к быстрому прорастанию лука.